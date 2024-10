Candelo, proseguono gli interventi nelle scuole: è il turno delle elementari

Proseguono a Candelo gli interventi a favore degli edifici scolastici di proprietà comunale. In particolare, nei giorni scorsi è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto volto all'intervento di revamping del generatore di calore esistente per il servizio di climatizzazione invernale della scuola elementare.

Lo scrive Erika Vallera, capogruppo di Candelo nel Cuore: “Si tratta di intervento di manutenzione straordinaria che punta a rinnovare o ammodernare. Il revamping infatti è un processo di rigenerazione di un generatore funzionante, ma non performante, che ne permette la revisione ed il ricondizionamento completo in base agli standard previsti. E' sicuramente il sistema più efficace e conveniente”.