Sordevolo, ritorno alle origini per il Mercatino degli Angeli: “Dedicato alla memoria di Andrea Fogliano” VIDEO

Torna il Mercatino degli Angeli di Sordevolo. Giunta alla 22° edizione, la manifestazione di quest'anno è dedicata interamente alla memoria di Andrea Fogliano, scomparso prematuramente due settimane fa all'età di 54 anni. Per molti anni, era stato il responsabile organizzativo del classico evento natalizio che, ogni anno, richiama visitatori da tutta la provincia (e non solo).

L'edizione 2024 presenta diverse novità: la più importante riguarda il ritorno alla storica sede: l'area espositiva, infatti, verrà allestita nello spazio tra il parco Comunale e via Adele De Valle Bona. “Un ritorno alle origini – spiegano il presidente e il direttore dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo Stefano Rubin Pedrazzo e Flaminia Perino – e al centro proprio per valorizzare il paese e le sue attività. Un'altra novità è costituita dal ritorno prevalente della figura degli Angeli, custodi dei 1300 abitanti della comunità di Sordevolo”.

Il prezzo del biglietto d’ingresso sarà di 2 euro, rimarrà gratuito per i bambini fino a 12 anni e residenti, e comprenderà l'ingresso all'area espositiva, al Museo della Passione e alle mostre ospitate nelle varie strutture in centro paese. I biglietti saranno acquistabili presso entrambe le biglietterie situate ai i due ingressi: da via Adele De Valle Bona e da via Eugenio Bona. Nell’area espositiva non mancheranno tutti gli ingredienti che da 22 anni i visitatori si aspettano dal Mercatino: circa 200 espositori (provenienti dal Biellese e dalle province limitrofe) che si alterneranno in 7 date nelle loro casette in legno o con le immancabili bancarelle.

Sempre presenti saranno anche gli spazi dedicati ai servizi di ristoro: il Bar degli Angeli, la Casetta del Vin Brulé e il Ristoro degli Angeli situato all’interno della sede Alpini di Via Adele de Valle Bona. “Dopo due anni di assenza torniamo ad ospitare un momento importante per Sordevolo – sottolinea il capogruppo Davide Campra – Si rinnova appieno la collaborazione tra associazioni”.

L'intrattenimento sarà garantito, come sempre, dalla musica natalizia in diffusione e dall’animazione musicale itinerante pervista per ogni pomeriggio con orario continuato dalle 14.30 alle 18. Collateralmente alla realtà espositiva del Mercatino, l’offerta artistica e culturale sarà arricchita da ben quattro mostre temporanee. A presentarle il consigliere comunale con delega al Turismo Claudio Gallina: “Un'iniziativa in più volta ad arricchire il programma della manifestazione”.

Sarà inoltre aperto, presso la chiesa di Santa Marta (orario continuato 10-18), il Museo della Passione, interamente dedicato alla tradizione pluricentenaria della rappresentazione di teatro popolare. Così come, con lo stesso orario, sarà possibile visitare, presso il Palazzo Comunale, il Museo Archivio Lanifici Vercellone che documenta la storia di uno dei più antichi e importanti stabilimenti tessili del Biellese. Tra le vie del paese saranno infine aperte le attività locali.

A partire da domenica 1° dicembre, i più piccoli saranno nuovamente accolti da Babbo Natale in persona, che aspetterà le letterine dei bambini con giochi e coinvolgenti sorprese pronte per loro. Vicino all'area espositiva un ampio e comodo parcheggio renderà la visita del Mercatino ancora più semplice. Le date del Mercatino degli Angeli sono: 10, 17 e 24 novembre; 1,7, 8 e 15 dicembre.