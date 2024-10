Festa Unità Nazionale e Forze Armate, Vigliano ricorda i Caduti di tutte le guerre

L’amministrazione comunale di Vigliano Biellese, in collaborazione con le associazioni combattentistiche e d’Arma, invita la cittadinanza tutta alla celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e della giornata delle Forze Armate.

La commemorazione avrà luogo domenica 3 novembre, alle 10.30, nella Chiesa di Santa Maria Assunta, con la santa messa solenne in onore dei Caduti di tutte le guerre. A seguire, omaggio in viale della Rimembranza, presso il Cippo dei fucilati antistante il Municipio, in Piazza Roma, dove interverrà il primo cittadino.