Diecidecimi Art Festival, visitabile fino al 27 ottobre

Diecidecimi Art Festival è una rassegna indipendente alla sua prima edizione dedicata all’arte emergente e contemporanea che si terrà a Biella fino a domenica 27 ottobre 2024.

Il tema di quest'anno del festival è “Le forme dell’abitare”: curato da Imperfetta, coinvolgerà artisti provenienti da tutta Italia e vedrà la partecipazione di diverse realtà locali, per un evento che si propone di esplorare il concetto dell’abitare attraverso molteplici linguaggi artistici.

Nell’arco delle giornate del festival, ci saranno vari eventi diffusi in tutta la città di Biella, resi possibili grazie alla collaborazione con il FAI Giovani Biella, la Delegazione FAI Biella, BI-Box Art Space con il progetto “Da cosa nasce cosa” e Spazio Hydro.

Spazio Linea (via Italia 65, Biella) sarà il cuore pulsante del festival. Qui potrete immergervi in mostre di fotografia, videoarte, musica e digital art (AI), con performance, workshop e dibattiti che animeranno le giornate dedicate all’arte e alla rigenerazione urbana, temi centrali per il nostro territorio.

Questo il programma delle ultime giornate:

Sabato 26 ottobre

Orario 10:30 - 12:30

Talk “La città che vorrei” presso Bi-Box Art Space; storie, esperienze, visioni e suggestioni per immaginare la città “ideale”

Orario 14:30 - 18:00

Visite guidate e trail urbano in compagnia del FAI Giovani, lungo i luoghi dell’Est-Urbano e del gasometro di Chiavazza.

Orario 22:00 - 04:00

Live set e sonorizzazioni presso Spazio Hydro (SONE’)

Con Isaias, Mello e Kreggo

Domenica 27 ottobre



Orario 14:30 - 17:00

Dibattito pubblico “Rigenerare Biella: da dove iniziare?”, presso Spazio Linea.

In conversazione gli architetti Beatrice Agulli, Matteo Migliaccio e Franco Fortunato, insieme all’assessore e vice sindaco Sara Gentile (evento in collaborazione con LeoClub)

Orario 17:30

Chiusura del festival, aperitivo e ringraziamenti presso Spazio Linea

CREDITS

Diecidecimi Art Festival è ideato e promosso da Imperfetta, con il patrocinio del Comune di Biella e con il sostegno di Banca Sella e Aquatec s.r.l e il supporto tecnico di RB Creative.