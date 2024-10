Biella, restaurata la croce del Monte Mars

Arrivano buone notizie circa la sorte della croce del Monte Mars. È notizia di questi giorni che i lavori di restauro sono terminati.

Ne dà notizia Filippo Tarantini, presidente della società sportiva La Bufarola di Cossila. “L'opera di ricostruzione è stata eseguita con successo. Abbiamo in programma un incontro per spiegare nei dettagli l'intervento svolto. Al momento, però, non c'è una data precisa per riportare la croce sul Monte Mars”.

Ricordiamo che lo scorso settembre molti escursionisti avevano segnalato la sparizione del manufatto. Diverse furono le ipotesi ventilate, tra cui il maltempo o un grave atto vandalico. Infine, era stata ritrovata da una guida alpina a 200 metri a sud dalla vetta. Ora, finalmente, c'è la possibilità di rivederla in tutta la sua bellezza.