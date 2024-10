Pralungo, è disponibile una postazione per la compilazione del questionario sul censimento

Il comune di Pralungo informa le 100 famiglie del paese che hanno ricevuto una lettera da Istat relativa al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che presso la Biblioteca è disponibile una postazione per compilare il questionario online in autonomia.

Le volontarie della biblioteca sono a disposizione per fornire assistenza sull’utilizzo del pc mentre occorre contattare l’ufficio comunale di censimento (ufficio anagrafe 015- 25744 int. 2) per qualunque dubbio relativo alla compilazione del questionario. Si ricorda che il censimento prevede, per legge, l’obbligo di risposta. Gli orari della biblioteca sono dalle 14.30 alle 17.30 di lunedì e mercoledì e dalle 9 alle 12 di giovedì.