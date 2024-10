Divani: Tutto Quello che c'è da Sapere

Scegliere il divano perfetto non è mai un compito facile. Non si tratta solo di trovare qualcosa che stia bene con l'arredamento della tua casa, ma anche di assicurarsi che sia comodo, resistente e, perché no, bello da vedere. Il divano è il mobile principale del soggiorno: ci passiamo ore a guardare serie tv, chiacchierare con gli amici o rilassarci dopo una lunga giornata. Ma come si fa a scegliere quello giusto senza impazzire?

Chiedere il consiglio di un esperto di design è fondamentale per evitare di comprare un divano che, dopo pochi mesi, ti pentirai di aver scelto. Se vuoi davvero fare un investimento intelligente, non si possono non conoscere i migliori divani sul mercato: da Poltrona Frau a B&B Italia, il mondo del design offre tante alternative per diversi bisogni. Ma come capire quali sono i fattori da considerare prima di acquistare un divano? Abbiamo chiesto a un team di Interior Designer di rispondere alle domande più frequenti sui divani. Scopriamo insieme le risposte!

Qual è il tessuto migliore per i divani?

Una delle prime cose a cui pensare è il tessuto del divano. È la parte che toccherai ogni giorno, quindi è importante fare la scelta giusta.

Tessuti naturali: Cotone e lino sono molto popolari perché sono traspiranti e confortevoli, ma tendono a sporcarsi facilmente e a usurarsi con il tempo.

Pelle: Se ami il look elegante e sofisticato, la pelle potrebbe essere la scelta giusta. Resistente e facile da pulire, è perfetta per chi cerca un divano durevole. Il rovescio della medaglia? Potrebbe risultare meno comoda d'inverno perché fredda e, d'estate, un po' appiccicosa.

Microfibra: Per chi ha bambini o animali domestici, la microfibra è una scelta ottima. È resistente alle macchie e facile da pulire, mantenendo comunque un buon livello di comfort.

Velluto: Il velluto è la tendenza del momento. Lussuoso e piacevole al tatto, dà un tocco di eleganza, ma richiede un po' di manutenzione in più rispetto ad altri tessuti.

Il segreto? Gli Interior Designer suggeriscono di valutare il tuo stile di vita e le tue esigenze. Se usi spesso il divano anche mentre mangi, hai figli piccoli che potrebbero giocarci sopra, o un cane che potrebbe facilmente sporcarlo, allora opta per tessuti facili da pulire e resistenti, come la microfibra. Se cerchi il lusso e non hai problemi con la manutenzione, il velluto o la pelle possono fare al caso tuo.

Come capire se un divano è di qualità?

Il divano perfetto non è solo bello, deve anche durare nel tempo. Ma come si fa a distinguere un divano di qualità da uno di bassa fattura? Prima di consigliare un certo modello, un vero consulente di arredi sa che bisogna sempre guardare queste quattro componenti:

La struttura: I migliori divani hanno una struttura interna in legno massello, come faggio o quercia, che garantisce solidità e lunga durata. Evita i divani con telai in truciolato o compensato, che sono più economici e anche molto meno resistenti. Non ha senso risparmiare sul prezzo se dopo poco tempo bisogna ricomprarne un altro! Le cuciture: Controlla sempre la qualità delle cuciture. Devono essere dritte, resistenti e ben rifinite. Le cuciture mal fatte si rovineranno presto. Non basta che un divano sia made in Italy, è importante che sia prodotto su misura. Il cuscino: Informati sulla composizione delle imbottiture. I cuscini devono essere fatti di materiali densi, come schiuma ad alta densità o in piuma d'oca. Se affondano troppo o sono troppo rigidi, il divano non sarà comodo a lungo termine. I piedi: Anche i piedi del divano contano! Devono essere robusti e ben fissati al telaio. I brand di design spesso fanno anche sceglierne l'altezza, oltre alle finiture.

Quali sono i divani più resistenti?

Se stai cercando un divano che duri per anni e anni, è inutile girarci intorno: devi puntare su materiali di alta qualità e una struttura robusta. Secondo gli architetti, i migliori marchi che offrono divani resistenti e durevoli sono:

B&B Italia: I loro divani sono famosi per la qualità dei materiali e per la cura nei dettagli. Ogni singolo pezzo è progettato per durare nel tempo e rimanere elegante e funzionale anche dopo anni di utilizzo.

Poltrona Frau: Questo brand è sinonimo di artigianalità e lusso. I loro divani sono rinomati per l'uso di materiali pregiati come la pelle pieno fiore, perfetti per chi cerca resistenza e stile in un solo prodotto.

Minotti: Conosciuto per i suoi design minimalisti e moderni, Minotti offre divani robusti e confortevoli, perfetti per chi cerca un prodotto che resista agli anni senza perdere il suo fascino.

Cosa deve avere un divano per essere comodo?

La comodità è soggettiva, ma ci sono alcune caratteristiche oggettive che ogni divano comodo dovrebbe avere:

Seduta profonda: Se ami rilassarti completamente, scegli un divano con una seduta profonda che ti permetta di stenderti comodamente.

Cuscini morbidi ma non troppo: La seduta deve essere comoda, ma anche sostenuta. I cuscini devono essere morbidi ma non troppo molli, per evitare che si deformino nel tempo.

Braccioli: Un buon divano dovrebbe avere braccioli comodi, alti e larghi abbastanza da poterci appoggiare il gomito senza problemi.

Schienale ergonomico: Uno schienale leggermente inclinato è l'ideale per supportare bene la schiena e favorire una postura corretta anche durante lunghe sessioni di relax.

Quanto dura un buon divano?

La durata di un divano dipende molto dalla qualità dei materiali e dall'uso che se ne fa. In generale, un divano di alta qualità può durare anche 15-20 anni se ben mantenuto. Invece, i divani di design, come De Sede o Edra, possono durare davvero una vita intera... e forse anche di più!

Ecco alcuni consigli per far mantenere il più al lungo possibile il tuo divano:

Gira i cuscini regolarmente: In questo modo eviterai che si deformino o si consumino solo su un lato.

Proteggi il tessuto: Usa copridivani o spray protettivi per tessuti per prevenire macchie e usura.

Pulizia regolare: Segui sempre le istruzioni di pulizia del produttore e non trascurare mai la manutenzione.

Scegliere il divano giusto richiede attenzione ai dettagli e, soprattutto, una buona dose di pazienza. Se sei alla ricerca di qualità e stile, non puoi non considerare marchi di design, come Flexform, Moroso o Poliform. Ricorda che il divano è un investimento: è meglio mettere da parte un po' di risparmi, prendere il tempo necessario per scegliere quello perfetto per le tue esigenze, e avere un mobile che ti accompagnerà nella tua vita quotidiana senza rimpianti.

Se vuoi scoprire i divani più belli di qualità presenti sul mercato, puoi consultare da casa il sito https://www.tomassini.com/it/ o contattare gratuitamente il loro servizio clienti, per avere degli Interior Designer pronti a guidarti verso il divano più giusto per te.