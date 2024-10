La Fiamma del Sapere farà tappa a Biella per il World University Games

Fiamma del Sapere, tappa a Biella per il World University Games

Torino, città legata storicamente al mondo universitario e sportivo, si prepara a ospitare i XXXII FISU World University Games Winter, programmati dal 13 al 23 gennaio 2025.

Uno degli eventi chiave che precede l'inizio dei giochi è il Flame Relay, il viaggio della "Fiamma del Sapere", simbolo di tradizione e spirito di collaborazione tra le nazioni. Questo tour è un tributo allo sport universitario, ed incarna obiettivi di sostenibilità e inclusione. Le Tappe del Tour del Flame Relay si svolgeranno in tre fasi: internazionale, nazionale e il Piemonte Tour.

A partire dal 23 settembre la fiamma viaggerà fino ad arrivare a novembre in Piemonte e coinvolgerà la città di Biella. Il 5 novembre la fiaccola giungerà presso il Campus di Città Studi per poi andare a Vercelli, Novara e Alessandria.

Tutti luoghi noti non solo per il loro contributo accademico, ma anche per le eccellenze locali, dal cibo alla ricerca scientifica. Un monento davvero unico che unisce sport, istruzione e sostenibilità.