Gioco d'azzardo e ludopatia, la prevenzione passa dalle scuole: in campo 13 comuni biellesi

Con la nomina del nuovo coordinatore provinciale, prosegue nel Biellese l'azione di Avviso Pubblico, l'associazione che riunisce paesi e amministratori locali per la promozione della cultura della legalità democratica e della cittadinanza responsabile. Come riportato in altre occasioni, diventa fondamentale la collaborazione sempre più stretta con le scuole della nostra provincia.

“Le nuove generazioni sono il nostro futuro – spiega il coordinatore, nonché sindaco di Benna, Cristina Sitzia – Per questo, sono stati messi in campo iniziative di stretta attualità che affrontino tematiche importanti, come quelle che riguardano il gioco d'azzardo patologico. L'obiettivo è duplice: sensibilizzare gli studenti sui rischi associati alla ludopatia e promuovere comportamenti sani e coscienziosi”.

Come ad esempio il progetto “Non è mai solo un gioco 2.0” che prenderà forma nel corso dell'anno scolastico 2024/25. Mongrando è il comune capofila, affiancato da Benna, Borriana, Candelo, Magnano, Occhieppo Inferiore e Superiore, Pettinengo, Ponderano, Sandigliano, Ternengo, Verrone e Vigliano Biellese: tutti questi sono paesi aderenti ad Avviso Pubblico.

“In particolare, nelle classi, sarà distribuito un kit, con tanto di plancia e carte realizzate lo scorso anno, che analizzerà il fenomeno della ludopatia e dei rischi ad essa connessa – sottolinea Sitzia – Ad esso si affiancheranno gli interventi teatralizzanti che affronteranno questi temi negli istituti con un metodo d'approccio diverso e, speriamo, coinvolgente”.

Il lavoro corale è stato notevole, come riportato dal coordinatore provinciale di Avviso Pubblico: “Ringrazio Stephanie Di Giusto dell'ufficio istruzione del comune di Mongrando, Claudio Callegari e Riccardo Maffiotti, la dottoressa Loredana Acquadro del Serd di Cossato, Cinzia Bossi e Monica Pieri, grazie ai quali si è steso il progetto e ricevuto esito positivo con il sostegno economico da parte della Fondazione Cassa Risparmio Biella e Fondazione Fila”.