Biella, ecco il bando per i contributi per il trasporto scolastico in favore delle famiglie di studenti con disabilità

Grazie a un finanziamento ministeriale dedicato al potenziamento dei servizi di trasporto disabili, il comune di Biella ha indetto un bando per l’erogazione di contributi rivolti alle famiglie residenti a Biella con figli disabili a carico che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, situate anche fuori dal territorio comunale.

L'assessore alle Politiche Sociali ed Assistenziali Isabella Scaramuzzi dichiara: "Il contributo consiste nel riconoscimento di un massimo di 1.500 euro a quelle famiglie, residenti a Biella, in possesso della certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della Legge n. 104/1992 che sono prive di autonomia e non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, ma provvedono all'accompagnamento a scuola dei propri figli disabili con mezzi propri o con servizi privati. Per agevolare gli utenti abbiamo previsto anche un punto di facilitazione digitale per dare supporto al caricamento on-line delle domande e per dare eventuali informazioni”. Il servizio info è attivo nei giorni di lunedì dalle 14 alle 15 e di mercoledì dalle 10 alle 12 chiamando il numero 015-3507484 oppure scrivendo all'indirizzo mail trasporto.studentidisabili@comune.biella.it".

Il bando è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Biella nella sezione Avvisi in Evidenza e Altre Notizie. La domanda potrà essere presentata in via telematica dal oggi 21 ottobre fino al 20 novembre.