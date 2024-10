Scodinzolando con Flò e il Centro Cinofilo Il Pioppeto di Sandigliano a Torino FOTO

Sabato 12 ottobre, Scodinzolando con Flò e del Centro Cinofilo Il Pioppeto di Sandigliano erano stati ospiti al centro commerciale AREA12 di Torino in occasione di un evento speciale dedicato agli animali.

I presenti avevano potuto assistere a dimostrazioni di dog dance, mantrailing e pet-therapy.

A rendere ancor più particolare la giornata è stata la presenza di Edoardo Stoppa, noto per il suo impegno nella difesa dei diritti degli animali.

In questi giorni è iniziata la distribuzione del calendario per permettere alle associazioni Scodinzolando con Flò e del Centro Cinofilo Il Pioppeto di Sandigliano che lavorano in sinergia, di garantire cure mediche, riabilitazione e affetto agli animali, prima di accompagnarli verso una nuova casa​.

Scodinzolando con Flo sarà presente tutti i WEKEEND, dal 16 novembre al 15 dicembre al borgo di Babbo Natale al ricetto di Candelo.