“Focus on Menopausa”: il congresso dedicato alle donne all’ASL BI

“Focus on Menopausa” è il titolo del congresso tenutosi presso la Sala Convegni dell’Ospedale di Biella sabato 12 ottobre 2024, durante il quale è stato affrontato il delicato mondo della menopausa, con l’obiettivo di approfondire i temi relativi a questa fase della vita di una donna in modo da fornire a Specialisti e Medici di Medicina Generale gli strumenti per affrontare, insieme – e per – la paziente, le criticità e le problematiche relative.

Responsabili scientifici dell’evento sono stati il dottor Massimo Abbondanza, Referente Regionale di AGITE - Associazione Ginecologi Territoriali e la dottoressa Bianca Masturzo, Direttore S.C. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Biella.

Quasi 100 partecipanti tra Specialisti e Medici di Medicina Generale provenienti da tutta la Regione hanno preso parte al Congresso che ha affrontato il tema della menopausa in tutte le sue sfaccettature.

È stato posto l’accento sul ruolo del territorio in quanto i Medici di Medicina Generale sono spesso i primi professionisti cui le donne in menopausa si rivolgono per cercare consigli e terapie.

“Il biellese ha una popolazione non giovanissima” ha spiegato Bianca Masturzo “e spesso i Medici di Medicina Generale si trovano a dover consigliare pazienti in menopausa per le quali serve un consulto specialistico ed è quindi fondamentale che il collegamento e il dialogo tra ospedale e territorio siano continui e strutturati”.

Negli ultimi tempi la durata media della vita è aumentata ma non è aumentata in modo direttamente proporzionale la qualità della stessa: compito della medicina deve quindi essere quello di migliorare la vita della donna dopo la menopausa.

“Dobbiamo porci l’obiettivo di fare prevenzione e cura in sinergia con gli stili di vita per consentire alla donna di vivere questo periodo particolare in autonomia, rallentando le difficoltà fisiche e permettendo loro di prendersi cura di sé e degli affetti” ha commentato Massimo Abbondanza “Serve un approccio multidisciplinare che consideri le ricadute che la menopausa ha sul sistema nervoso, sull’apparato cardiovascolare, sull’osso e sulla sessualità.”

A questo proposito sono intervenuti durante il congresso il dottor Andrea Rognoni, Direttore della SC Cardiologia-UTIC, la dottoressa Lia Rusca, Direttore della SC Medicina Riabilitativa e il Dottor Mario Coletti Moia, Direttore della SC Neurologia, illustrando le ricadute organiche della menopausa rispettivamente sul cuore, ossa e cervello.

Un approfondimento ha poi riguardato la relazione tra menopausa e sessualità e sono state illustrate le opzioni terapeutiche attualmente disponibili per il trattamento dei sintomi menopausali.

A conclusione dell’evento si è parlato dell’Ambulatorio Menopausa dell’ASL di Biella.

“L’Ambulatorio Menopausa è nato perché ci siamo resi conto che mancava uno spazio dedicato alle donne in menopausa” - spiega il dottor Alessandro Messina, Ginecologo dell’ASL BI - “Si tratta di uno spazio costruito ad hoc per le donne in questa condizione in quanto prevede un momento per la visita e uno per il counseling, dove avviene il colloquio con la paziente finalizzato ad offrire una terapia personalizzata. L’Ambulatorio è partito a gennaio 2024 e a breve verrà aperta una seconda seduta, a seguito del riscontro favorevole da parte delle donne, anche da fuori provincia.”