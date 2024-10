Castagnata al Canile di Cossato domani 20 ottobre

Siete tutti invitati

domenica 20 ottobre, a partire dalle 14,30alla castagnata organizzata da ASPA .

Dove? Al canile di Cossato, via per Castelletto Cervo 407/a.

Se non amate le castagne non c'è problema, i volontari prepareranno tanti bei dolcetti per allietare la vostra merenda!

E allora non prendete impegni, anzi, invitate anche i vostri amici!

Per chi volesse adottare uno dei nostri ospiti, la struttura sarà visitabile .

Con l'occasione, potrete acquistare i nostri magnifici calendari 2025.

Tutto il ricavato sarà come sempre devoluto alle cure dei nostri amici animali.