"Noi Cantando & Friends" a Cossato si celebra il successo.

Il coro "Noi Cantando" ha recentemente celebrato il successo dell'evento "Noi Cantando & Friends", venerdì 4 ottobre, al teatro comunale di Cossato. La presidente del coro, Manuela Arale, ha espresso gratitudine per l'affetto e il sostegno del pubblico, promettendo di non deludere le aspettative per l'appuntamento del 2025.

L'amministrazione comunale ha riconosciuto l'importanza del coro con una targa celebrativa, mentre l'organizzazione dell'evento ha visto la collaborazione di tecnici e artisti che hanno contribuito a creare uno spettacolo memorabile. Ottima sinergia tra coro, musicisti e ballerini guidati da Andrea Cracco e Monica Magonara.

In programma nuovi appuntamenti, tra cui un concerto di Natale con il coro di voci bianche di Cossato e uno a marzo con il coro giovanile Envie de Chanter. Per coinvolgere i giovani è stata lanciata l’iniziativa “Open Day Prove Aperte", offrendo l'opportunità di partecipare ogni martedì di novembre.