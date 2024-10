Riapre lo sportello del fondo unico artigianato e contributi per la partecipazione alle fiere

Nel corso dell’ultima riunione della giunta regionale sono stati approvati due provvedimenti utili per il settore dell’artigianato che mettono a disposizione risorse importanti per valorizzare sviluppo e attività promozional

Nel primo caso di tratta di un incremento di 1,5 milioni di euro per la misura sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi – Linea Artigianato; con queste risorse sarà così possibile riaprire lo sportello che permetterà alle imprese artigiane piemontesi di chiedere finanziamenti agevolati insieme a contributi a fondo perduto. Il Finanziamento con il concorso di risorse regionali a tasso zero e risorse degli intermediari cofinanziatori a tassi di mercato convenzionati, fino al 100% delle spese ritenute ammissibili. Finanziamento minimo (inteso come cofinanziamento complessivo): • € 25.000,00 per le micro e piccole imprese; • € 250.000,00 per le medie imprese. Quota massima di intervento con risorse regionali: • € 500.000,00 per le micro imprese; • € 1.000.000,00 per le piccole imprese; • € 1.500.000,00 per le medie imprese.



La percentuale massima di intervento con risorse regionali è pari al 70% del finanziamento complessivo concedibile. Previsto inoltre un contributo a fondo perduto concesso con le seguenti percentuali e soglie massime: • micro imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento; • piccole imprese: 8% della quota pubblica di finanziamento; • medie imprese: 4% della quota pubblica di finanziamento. Lo sportello sarà riaperto entro la fine dell’anno.

La seconda deliberazione approvata a sostegno del comparto è relativa ai contributi a fondo perduto per la partecipazione a fiere nazionali e internazionali per la promozione delle imprese artigiane piemontesi. Nel corso del 2024 la Regione Piemonte ha concesso un sostegno economico a 81 imprese per complessivi 350 mila euro per la partecipazione a diverse fiere tra cui vale la pena segnalare 24 AF - L'ARTIGIANO IN FIERA - Rho Milano; 11 EXPOCASA - Salone dell'arredamento e delle idee per abitare Torino; 8 FIERAGRICOLA Verona (VR), 7CIBUS Salone Internazionale dell'alimentazione Parma (PR), 6 RESTRUCTURA; 5 HORECA EXPOFORUM Torino (TO) 3 FIERA VINITALY -VERONA Anche per il 2025 la cifra a disposizione degli artigiani è pari a 350 mila euro ma a differenza della passata stagione il bando sarà gestito direttamente da Unioncamere in accordo con la Regione per una diffusione più capillare delle informazioni e dell’assistenza alle imprese nella richiesta dei contributi attraverso gli sportelli delle Camere di Commercio sul territorio.

Si tratta di due importanti misure – commenta l’assessore all’Artigianato Andrea Tronzano – che permettono al comparto di poter utilizzare risorse sia per attività promozionali sia per affrontare attraverso investimenti mirati un mercato sempre più competitivo. Qualità, innovazione e opportunità per far conoscere i saperi e anche i sapori del nostro Piemonte solo in questo modo valorizzeremo al meglio il lavoro dei nostri artigiani