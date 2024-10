Cavaglià, il Comune incontra gli esercenti nel nome della collaborazione: “A partire dagli eventi di Natale”

Ottimo riscontro per la riunione indetta lo scorso mercoledì, 9 ottobre, dagli amministratori comunali di Cavaglià con gli esercenti commerciali. Di vario profilo sono stati i temi di discussione e di confronto, ma anche di chiarimento, con il consigliere Alessandra Nicolello, su determinazioni assunte nel precedente mandato, in un clima comunque disteso e propositivo. “A partire - spiega l’assessore Monica Bertolini - dagli eventi per il prossimo Natale”.

“L’obiettivo è di contribuire anche economicamente alle iniziative a sostegno dei negozianti - chiarisce l’assessore al bilancio Edio Salino - compatibilmente, tuttavia, con le risorse già stanziate, e con le priorità di spesa che chi amministra il bene comune deve rispettare”. Soddisfatto l’assessore al commercio Stefania Tosone: “La risposta avuta è un ottimo punto di partenza. Rinnoviamo la disponibilità verso chi non è stato presente, auspicando una collaborazione sempre più ampia a beneficio del paese; estendiamo sin d’ora l’invito a artigiani e imprese cavagliesi che abbiano interesse a condividere obiettivi comuni”.

“Verrà creata una pagina Facebook” conclude il consigliere Stefano Pozzato” per rimanere in contatto e dare risalto ai prossimi eventi.”