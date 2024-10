Biella, doppio incidente stradale: disagi al traffico

Nelle foto di Mattia Baù il sinistro in via Torino

Doppio incidente stradale a Biella nella prima mattinata di oggi, 16 ottobre. Il primo si è verificato in via Cottolengo, dove un'auto, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe finita contro uno spartitraffico. Il conducente è stato assistito dai sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e agli agenti di Polizia.

In via Torino, invece, due mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Presente la Polizia Locale per gli accertamenti di rito. In entrambi i casi il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei veicoli.