Candelo, incidente tra auto e trattore in serata: ci sarebbe un ferito

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto poco prima delle 21 di ieri, 14 ottobre, lungo la Provinciale per Benna, nel comune di Candelo. Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero rimasti coinvolti un automezzo e un trattore.

Inoltre, si sarebbe registrato un ferito, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.