Gita a Vigevano per i biellesi della terza età

Domenica 13 ottobre si è svolta una piacevole gita a Vigevano, organizzata dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella per la terza età. La giornata è stata caratterizzata da interessanti visite guidate che hanno messo in luce le bellezze artistiche della città, offrendo ai partecipanti l'opportunità di scoprire la sua ricca storia.

Il pranzo si è svolto in un ristorante storico nella piazza principale, creando un ambiente ideale per socializzare e stringere nuove amicizie. Nel pomeriggio, il gruppo ha assistito al Palio delle Contrade, un evento in costume che ha entusiasmato tutti e che nei prossimi giorni sarà anche trasmesso da un canale televisivo nazionale.

L'assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi commenta i feedback ricevuti: "Voglio sottolineare l'apprezzamento dei partecipanti per le iniziative di socializzazione che continuano a ricevere un caloroso sostegno. Questa gita non solo ha celebrato l'arte e la tradizione, ma ha anche rafforzato i legami comunitari, dimostrando l'importanza di questi particolari eventi in grado di unire le persone".