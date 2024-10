Vaccinazioni, a Cavaglià un incontro dedicato alla prevenzione.

La Fondazione Infermeria Cesare Vercellone ETS, in collaborazione con il Comune di Cavaglià, organizza una serata informativa dal titolo “L'importanza delle vaccinazioni”, con il patrocinio dell'Ordine dei Medici di Biella e dell'ASL Biella. L'incontro si terrà mercoledì 16 ottobre 2024 alle ore 20:30 presso la Sala Convegni ex l'Aquila, in Via Cesare Vercellone 1 a Cavaglià.

Durante l'evento, il Dott. Damiano Mones, Direttore del SISP dell'ASL di Biella, affronterà temi cruciali come la prevenzione attraverso i vaccini, l'importanza della vaccinazione anti-influenzale e il ruolo delle vaccinazioni nella popolazione anziana. L'incontro si colloca all'interno del progetto “BIS - Biellese in Salute”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.