Festa patronale a Graglia, celebrati anche gli anniversari di matrimonio

Nella chiesa parrocchiale di Graglia, intitolata a Santa Fede, è stata celebrata la festa patronale. Con l'occasione sono stati annunciati alla comunità i bambini che frequenteranno il catechismo quest'anno.

Per la prima volta poi sono stati celebrati dal parroco, don Paolo Dall'Angelo e padre Davide Dipasquali, gli anniversari di matrimonio in occasione di ricorrenze speciali delle comunità parrocchiali di Graglia e Muzzano. 5 coppie di sposi hanno ricevuto la benedizione, in occasione dei loro anniversari.