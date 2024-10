Biella, indagine congiunturale: lieve miglioramento nel quarto trimestre 2024

L’indagine congiunturale realizzata da Unione Industriale Biellese rispetto alle previsioni degli imprenditori sul quarto trimestre 2024 registra un lieve miglioramento rispetto al periodo precedente.

Ecco il saldo fra pessimisti e ottimisti dei principali indicatori sulle previsioni degli imprenditori biellesi dell'industria manifatturiera e del terziario per il quarto trimestre 2024: occupazione: 0% (era -2% lo scorso trimestre); produzione totale: -17,7% (era - 23,8% lo scorso trimestre); ordini: -17,7% (era a -27,2%, lo scorso trimestre); redditività: -13,9% (era a - 11% scorso trimestre).

A commentare l’indagine è Paolo Barberis Canonico, presidente Uib: "Rispetto al trimestre precedente, la fine dell'anno coincide con un arresto del trend negativo che, nell'ultimo periodo, aveva registrato l'aumento del pessimismo nelle previsioni degli imprenditori. A fronte di una congiuntura ancora altamente complessa, variabile e negativa in particolare per alcuni settori della manifattura, il sentiment degli imprenditori è all'insegna della prudenza. Gli indici dei settori manifatturieri, infatti, sono complessivamente negativi a livello regionale e si riflettono a livello locale con il prevalere del pessimismo nelle previsioni del Biellese, dove l'economia è fortemente caratterizzata dalla manifattura tessile. Se, però, è vero che la congiuntura attuale registra un settore tessile che è in flessione, è altrettanto vero che il tessile ha vissuto due anni di espansione dopo la pandemia e che, in secoli di andamenti altalenanti, ha sviluppato la capacità degli imprenditori di reagire in modo proattivo alle crisi. Anche in questi periodi le nostre imprese hanno dimostrato di sapersi preparare a cogliere le opportunità di ripresa che si presenteranno".