“Cun ispera/Con speranza”, poesia di Nicola Loi, e vicinanza dei Sardi di Biella ai “Sassarini” impegnati in Libano

Con trepidazione, pensando ai 1200 soldati, la maggior parte di origine sarda, impegnati in Libano, giungono al Circolo sardo di Biella i versi di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) dal titolo: “Cun ispera / Con speranza”: “Sa lumera 'e sa paghe est istudada, / Sena fiama est s'umanidade”; “La luce della pace è spenta, / senza fiamma è l'umanità”.

Nello scorrere degli endecasillabi, già dall’incipit il Poeta traccia pennellate di denuncia, che culminano in preghiera, con rimando a quelle radici cristiane di cui sovente si parla: “Una cumbata in numen de Deus, / Cale Vangelu faeddat de gherra?”; “Un combattimento in nome di Dio, / quale Vangelo parla di guerra?”

La denuncia cede poi il passo a speranzosa invocazione, “Como semus andende a su Nadale, / Est a frimare su masellu umanu”; “Adesso stiamo andando verso il Natale, / È da fermare il macello umano”.

Nella traduzione di Gabriella Peddes di Tonara, con la revisione di Roberto Perinu, la poesia verrà inserita nell’antologia di testi del prossimo appuntamento (martedì 29 ottobre 2024) con il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina): laboratorio linguistico transoceanico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e a scrivere in lingua materna contemporanea.

Momento culturale e sostengo ai “Sassarini” si intrecciano. Contributo concreto e visibile in difesa della terra di origine e dei suoi figli impegnati in “missioni di pace” - "a s'attenta pro difendere sa paghe" - nelle diverse contrade del mondo da parte dei Sardi di “su disterru”, gli emigrati che vivono nei cinque continenti.





Cun ispera

Sa lumera 'e sa paghe est istudada,

Sena fiama est s'umanidade.

Da-e cando in custa terra est arrivada,

Est sena ghia e sen'amistade.

Ne fide, ne ispera e caridade,

Raighinados odiu e vendita.

No b'at bidea e ne volontade,

Sa terra insambenada malaita.

No tenet pius valore sa persone,

Rispetu pro sos betzos e pitzinnos.

Est totu una cadena, una prejone,

Solu de morte cantana sos innos.

Cuntzertos de mitraglias e cannones,

Est pro sos benidores sa ninnia.

Sos meres sunt in domo che leones,

Sun pro sa gioventude tirannia.

Cumandan da-e segus de una mesa,

In sas peddes anzenas sun cosidos.

In mesu de unu mare de richesa,

No sunt pensende tzertu a sos famidos.

Una cumbata in numen de Deus,

Cale Vangelu faeddat de gherra?

Est che frastimu mannu e finas peus,

Est custa umanidade perra-perra.

Contadu s'omin'est che bascaramene,

Pro custos porcos chi vivent atatos.

Comporant armas, no istudant su famene,

A sos giardinos mudan sos retratos.

Como semus andende a su Nadale,

Est a frimare su masellu umanu.

De gherra carrazada donz'istrale,

Chi arvescat un'ateru manzanu.

Siat sa naschida de su Segnore,

Lughe noa, pro custu mundu intreu.

Diat abberu custu Salvadore,

Una mundada a custu fagher feu.

Nigolau Loi, su 10 de Santu Aine 2024

Con speranza

La luce della pace è spenta,

Senza fiamma è l'umanità.

Da quando in questa terra è arrivata,

È senza guida e senza amicizia.

Né fede, né speranza e carità,

Radicati odio e vendetta.

Non vi è idea né volontà,

La terra insanguinata maledetta.

Non ha più valore la persona,

Rispetto per gli anziani e bambini.

È tutto una catena, una prigione,

Solo di morte cantano gli inni.

Concerti di mitraglia e cannoni,

È per i nascituri la ninnananna.

I padroni sono in casa come leoni,

Sono per la gioventù tirannia.

Comandano da dietro un tavolo,

Nella pelle d'altri sono cuciti.

In mezzo ad un mare di ricchezza,

Non stanno pensando certo agli affamati.

Un combattimento in nome di Dio,

Quale Vangelo parla di guerra?

È come bestemmia grande e anche peggio,

È questa umanità spaccata in due.

Considerato l'uomo è come spazzatura,

Per questi porci che vivono sazi,

Comperano armi, non spengono la fame,

Ai giardini cambiano il volto.

Adesso stiamo andando verso il Natale,

È da fermare il macello umano.

Di guerra si riveste ogni ascia,

Che sorga un altro mattino.

Sia la nascita del Signore,

Luce nuova, per questo mondo intero.

Dia davvero questo Salvatore,

Una ripulita a questo fare sporco.

Nicola Loi, 10 ottobre 2024