Anche a Biella la Giornata Mondiale della Menopausa, visite specialistiche in Ospedale

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza la seconda edizione dell’(H) Open Day sulla Menopausa coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze. Fondazione Onda ETS è l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere che dal 2005 promuove una cultura della salute di genere a livello istituzionale, sanitario-assistenziale, scientifico-accademico e sociale per garantire alle donne il diritto alla salute secondo principi di equità e pari opportunità.

L’Ospedale di Biella fa parte delle oltre 160 strutture del network del Bollino Rosa che hanno aderito all’(H) Open Day. Presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia ASL BI saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile. Venerdì 18 ottobre, dalle ore 15, si terranno visite ginecologiche gratuite.

L’iniziativa è rivolta alle donne in Menopausa, e comprende una prima fase di counseling, la visita e un’ecografia transvaginale. Per prenotare: occorre inviare un’email all’indirizzo segreteria.direzionemedicaospedale@aslbi.piemonte.it, segnalando nome, cognome, data di nascita e numero di cellulare. L'orario preciso della visita verrà comunicato in base alle disponibilità. N.B. I posti sono limitati ma si ricorda che è attivo un ambulatorio dedicato esclusivamente alla Menopausa, a cui è possibile accedere tramite l’Impegnativa del Medico Curante con dicitura “Prima visita Ginecologica per Menopausa”. Per l’occasione verrà distribuito negli ospedali l’opuscolo informativo “Vampate di calore In menopausa - molto più di un disturbo fastidioso”, disponibile anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “Pubblicazioni”.

Infine, è prevista una diretta Facebook alle ore 12.00 di venerdì 18 ottobre, durante la quale il dottor Alessandro Messina, Dirigente Medico della S.C. Ostetricia e Ginecologia ASL BI risponderà alle domande degli utenti sul tema. Ricordiamo che l’Ospedale di Biella è stato insignito per il biennio 2024-2025 di due Bollini Rosa: un riconoscimento di Fondazione Onda per le strutture in possesso di determinati requisiti, quali la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili, la tipologia e l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e servizi clinico-assistenziali in ottica multidisciplinare gender-oriented, l’offerta di servizi relativi all’accoglienza delle utenti a supporto dei percorsi diagnostico-terapeutici, nonché l’offerta di servizi e percorsi dedicati alle donne vittime di violenza. In particolare, le aree specialistiche dell’Ospedale di Biella ritenute di maggiore interesse sono quella dermatologica, diabetologica, di dietologia e nutrizione clinica, ginecologica e ostetrica, psichiatrica e urologica, oltre alle iniziative contro la violenza di genere.