51° Giro delle Cascine, a Gaglianico una giornata dedicata allo sport FOTO e VIDEO

51° Giro delle Cascine, a Gaglianico una giornata dedicata allo sport - Servizio di Davide Finatti per newsbiella.it

Questa mattina, domenica 13 ottobre, Gaglianico ha ospitato la 51ª edizione del Giro delle Cascine, una delle gare più attese del calendario podistico locale. Organizzata dall'AS Gaglianico 1974, in collaborazione con i comuni di Gaglianico e Sandigliano, la manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati.

Il ritrovo, alle 7:30 presso la palestra della Scuola Media F. Petrarca, ha dato il via a una giornata all'insegna del movimento e dello sport. Alle 9:30 è partita la gara agonistica maschile sui 5 km, seguita alle 9:35 dalla competizione femminile sulla stessa distanza. A pochi minuti, alle 9:45, ha preso il via la camminata ludico-motoria non competitiva di 4,3 km, dedicata a tutti coloro che hanno voluto partecipare senza la pressione del cronometro.

Gli atleti più allenati hanno affrontato i 10 km del giro agonistico, con partenza alle 10:15 per gli uomini e alle 10:20 per le donne: il percorso misto di strada e sterrato ha offerto grande varietà di terreni su cui confrontarsi.