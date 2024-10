Un successo "Fumetti al Ricetto": Candelo ospita artisti internazionali e la gara di cosplay

Durante il fine settimana il Ricetto di Candelo si è trasformato in una vibrante celebrazione della cultura pop, con l'evento "Fumetti al Ricetto". I visitatori hanno avuto l'opportunità di incontrare il leggendario Hidetoshi Omori, direttore delle animazioni, character designer e regista giapponese, noto anche come Dan Kongōji. Omori ha tenuto un incontro esclusivo, dove ha condiviso aneddoti sulla sua carriera e tecniche di animazione, lasciando il pubblico entusiasta.

La tradizionale gara cosplay ha catturato l'attenzione con un'esplosione di creatività e passione per i personaggi di manga, anime e fumetti. Decine di cosplayer, vestiti ad hoc, hanno sfilato per le vie del borgo medievale. Grazie alla collaborazione con Romics, fiera del fumetto di portata nazionale, "Fumetti al Ricetto" si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore, attirando sempre più ospiti internazionali e consolidando il suo prestigio.

Un weekend all'insegna della cultura pop, della passione per i fumetti e della creatività, che continua a crescere, dimostrando che il Biellese può rendersi protagonista dei grandi eventi, anche se di nicchia.