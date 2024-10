Torna la giornata dell'Eccellenza al Bona

Anche quest’anno il Bona promuove la Giornata dell’Eccellenza per premiare i suoi alunni eccellenti.

L'evento è in calendario il 15 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso l’Auditorium di Città Studi.

Nell’occasione riceveranno l’attestato di Alunno eccellente del Bona gli studenti che nell’a.s. 2023-2024 si sono distinti all’Esame di Stato con la votazione pari e superiore a 100/100, hanno raggiunto la media pari o superiore a 9/10.

Inoltre riceveranno l’attestato di Alunno eccellente del Bona anche gli studenti che con la media scolastica almeno di 8/10 raggiunta nell’a.s. 2023-2024, hanno partecipato alle olimpiadi di italiano almeno a livello provinciale; hanno dimostrato eccellenze linguistiche o informatiche sostenute da certificazioni; hanno partecipato in modo significativo a progetti della scuola; hanno raggiunto risultati agonistici di rilievo (almeno terzi classificati a livello regionale) in discipline organizzate nelle Federazioni Sportive Nazionali del CONI; si sono distinti mediante riconoscimenti ufficiali nel campo della musica e della coreutica; hanno svolto per tutto l’anno e in modo continuativo certificata attività di volontariato.

Nella Giornata l'associazione "Noi del Bona" consegnerà anche alcune borse di studio e una borsa universitaria.

Tra i relatori della mattinata ci saranno Francesco Mecca, Consigliere regionale di ANASF, Associazione Nazionale Promotori Finanziari, ECONOMIC@MENTE; Simone Pizzoglio, partner – Head of Finance BU BVA DOXA; Chiara Viale, partner e responsabile D&I di A&A - Albè e Associati Studio Legale.