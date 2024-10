“Ritiro non effettuato perché non conforme”, Seab avverte i “furbetti” dell’indifferenziato

“Ritiro non effettuato perché non conforme” è scritto sull’adesivo che molti cittadini potrebbero trovare fuori casa sui sacchi dell’indifferenziato che verranno utilizzati in maniera impropria. Seab ha deciso di adottare questo deterrente per contrastare il fenomeno dell’utilizzo dei sacchi dell’indifferenziato contenenti materiale che dovrebbe essere smaltito diversamente, oppure portato direttamente dal cittadino in ecocentro.

“Materiale come ad esempio vetro – sottolinea il presidente Seab Gabriele Bodo Sasso – che quindi è anche pericoloso per i nostri operatori. La raccolta dell’indifferenziato è diversa nei vari comuni biellesi: ci sono bidoni da 15 o 30 litri, che costituiscono i limiti per il ritiro. Su questi bidoni abbiamo trovato anche 12 sacchi oltre questo limite”.

Seab ha riscontrato questo comportamento in un centinaio di casi. “Sono comunque tanti -– dichiara Bodo Sasso -. Fino ad ora abbiamo sempre raccolto, ma la cittadinanza non deve approfittarsi dei nostri operatori. Quindi questo adesivo significa che, nel caso la situazione non cambi, non ritireremo”.

In tema di differenziata esiste anche la figura dell’ispettore ambientale, deputato al controllo della corretta raccolta e dotato di potere sanzionatorio. “Nei comuni biellesi più grandi gli ispettori sono nostri dipendenti, – spiega la guida di Seab – negli altri possono essere dipendenti comunali. Non abbiamo mai sanzionato, ma vale lo stesso discorso del ritiro”.