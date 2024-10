Domani ricorre la 74° Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro

Stando alle ultime rilevazioni da gennaio ad agosto del 2024 sono 680 le vittime sul lavoro in Italia, delle quali 507 in occasione di lavoro (7 in più rispetto ad agosto 2023) e 173 in itinere (16 in più rispetto ad agosto 2023).

Domani, in occasione della 74° Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro sono previste iniziative in tutta Italia organizzate dalle Sedi territoriali associative cui prendono parte le massime autorità locali in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

E a Biella, la sede ANMIL territoriale ha previsto a VALDILANA una Cerimonia Civile nella Sala Biagi con gli interventi del Sindaco di Valdilana Mario Carli e del Presidente Territoriale ANMIL Biella Mauro Lora Moretto. Verranno inoltre anche consegnati i Brevetti e Distintivi d’Onore ai nuovi Grandi Invalidi e agli Invalidi Minori a cura dell’INAIL di Biella

Alle 12,00 ci sarà un corteo fino al sito dove verrà posizionata una targa in ricordo dei caduti sul lavoro con deposizione e benedizione di una corona di alloro.