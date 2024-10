Adunata Biella 2025, giornata storica per gli Alpini: presentato il logo ufficiale FOTO

Giornata storica per il Biellese: è partito ufficialmente nella mattinata di oggi, 11 ottobre, il conto alla rovescia per la 96° Adunata nazionale degli Alpini, in programma nel capoluogo laniero nei giorni 9, 10 e 11 maggio 2025. In tal sede, è stato presentato il logo ufficiale dell'evento che unisce gli elementi propri degli Alpini, assieme a quelli caratteristici del nostro territorio: una penna e il Battistero, appunto, riuniti in una cornice con la scritta stilizzata della città di Biella.

Un momento significativo, come sottolineato nel corso della conferenza, che ha visto la presenza di autorità, istituzioni e rappresentanti delle forze armate e dell'ordine. Dopo 8 anni, torna in Piemonte l'Adunata Alpina, dopo il passaggio di Asti nel 2016. Come riportato dalla Sezione di Biella, la macchina organizzativa è al lavoro per pianificare tutti i dettagli (viabilità, trasporti, eventi, accoglienza) per una manifestazione che richiamerà circa 100mila Alpini, solo nella giornata di domenica, dove avrà luogo la sfilata per le vie della città. Inoltre, nei tre giorni dell'Adunata, sono previsti dai 400 ai 500mila visitatori. Una “festa di popolo”, come definita nella presentazione odierna, dove verranno condivisi i valori di amicizia, fratellanza e solidarietà. Perfino le scuole della provincia saranno coinvolte nelle iniziative in programma nel 2025.

Per il presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri si tratta di “una prima tappa di un lungo viaggio che ci condurrà all'Adunata. Un grazie di cuore a tutti gli Alpini: uniti hanno tramutato il sogno in realtà. Il Biellese è pronto ad accogliere l'Adunata”. Parole di grande vicinanza agli Alpini sono state poi espresse dal sindaco di Biella Marzio Olivero (“Si apre una stagione nuova per la città”), dal presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo (“Il logo rappresenta l'intero territorio e lo spirito del ritrovarsi tutti assieme”) e dal vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino: “Gli Alpini sono il DNA del Biellese, sarà 'un'invasione' di valori da trasmettere alle nuove generazioni”.

L'accoglienza è stata al centro dell'intervento del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro: “Gli Alpini rappresentano l'etica del dovere, la grande sfida di Biella è quella di saper accogliere la sua migliore Italia”. Letto anche un messaggio dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto: “Gli Alpini sono l'orgoglio di Biella, raccontano bene lo spirito di servizio svolto ogni giorno. L'Adunata sarà una grande occasione di visibilità per la città, al centro di una manifestazione dal forte respiro nazionale”. A prendere la parola anche il presidente dell'associazione nazionale degli Alpini Sebastiano Favero: “Sarà una grande Adunata, si respira in città un grande entusiasmo. Saranno giorni di profonda condivisione, nel segno dell'amicizia”.

Al termine degli interventi, si è tenuto lo scoprimento del logo ufficiale che accompagnerà tutti gli eventi e le iniziative dell'Adunata 2025.