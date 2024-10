32ª edizione del “Circuito Città di Biella”, tra le stelle al via Ludovica Cavalli e Pietro Arese

Ci siamo quasi. Sabato pomeriggio il centro di Biella si animerà di tanti atleti per la 32ª edizione del “Circuito Città di Biella” evento di atletica leggera su strada organizzato dal GAC Pettinengo con il patrocinio del comune di Biella, provincia di Biella e Regione Piemonte.

Come nelle precedenti edizioni appuntamento fitto a partire dalle 14.30 sino alle 18 con ben 14 gare che si susseguiranno a ritmo serrato con protagonisti da zero a 100 anni, amatori e top runner: sono previste, infatti, gare scolastiche, giovanili, assolute/master e le due attesissime “top ad inviti” che vedranno al via moltissimi atleti nazionali azzurri, due dei quali reduci dall'Olimpiade di Parigi 2024.

Tutto ad accesso libero, perché la grande atletica deve essere per tutti. Questo grazie alle partnership istituzionali già citate ma anche a chi accompagna GAC Pettinengo in questa iniziativa; i tanti volontari che lavorano affinché tutto sia perfetto nell’organizzazione e nella sicurezza.

Il programma

Ore 14.30

Miglio maschile SM60 e over (2 giri per totale di 1609,35 mt)

Ore 14.40

Miglio femminile TUTTE CATEGORIE (2 giri per totale di 1609,35 mt)

Ore 14.50

Camp. Regionale Cadette (3 giri da 800 metri per totale di 2400 metri)

Ore 15.10

Camp. Regionale Cadetti (4 giri da 800 metri per totale di 3200 metri)

Ore 15.35

Miglio maschile SM50/55 (2 giri per totale di 1609,35 mt)

Ore 15.50

Staffetta Medie Inf. – Serie 1 (1 giro da 800 m. per ognuno dei 5 atleti)

Ore 16.10

Staffetta Medie Inf. – Serie 2 (1 giro da 800 m. per ognuno dei 5 atleti)

Ore 16.30

3000 metri a inviti DONNE (1 giro da 600 metri + 3 giri da 800 metri)

Ore 16.45

Staffetta Medie Inf. – Serie 3 (1 giro da 800 m. per ognuno dei 5 atleti)

Ore 17.00

Camp. Regionale Ragazzi (2 giri da 800 metri per totale di 1600 metri)

Ore 17.10

Miglio maschile SM35/40/45 (2 giri per totale di 1609,35 mt)

Ore 17.20

Miglio maschile AJPSM (2 giri per totale di 1609,35 mt)

Ore 17.30

Camp. Regionale Ragazze (2 giri da 800 metri per totale di 1600 metri)

Ore 17.45

3000 metri a inviti UOMINI (1 giro da 600 metri + 3 giri da 800 metri).

Le staffette scolastiche

Anche quest’anno sono riservate alle scuole medie inferiori della provincia di Biella: ogni squadra sarà composta da 5 atleti ognuno dei quali percorrerà un giro da 800 metri. Grandi numeri con poco meno di 50 squadre per un totale di 230 iscritti.

Il Miglio

Atleti biellesi e non solo, sono poi attesi nel miglio maschile e femminile sul classico percorso di due giri da 800 metri più un “pezzetto”: una cinquantina gli iscritti.

Le gare giovanili regionali

Respiro regionale per quanto concerne le gare giovanili: verranno assegnati i titoli piemontesi delle categorie Cadetti, Cadette, Ragazzi e Ragazze e i relativi Trofeo delle Province a squadre. La gara biellese sarà anche indicativa per i tecnici per formare la rappresentativa regionale Cadetti/e che prenderà parte successivamente al Trofeo delle Regioni di corsa su strada. Saranno al via molti dei migliori atleti piemontesi di queste categorie. Risultano iscritti 150 atleti: ecco alcuni dei nomi più importanti al via.

Cadette. Giada Cappini (Ossolana Vigezzo) è bronzo agli italiani sui 2000 metri oltre che campionessa regionale di specialità e nel Cross; Annachiara Allara (Brancaleone Asti), 4ª agli italiani 1000 metri; Anita Pellissero (Atl. Susa), argento regionale Cross e 1000 metri; Sara Bori (GSA Valsesia), 5ª italiani 1000 metri dove è campionessa regionale, 3ª cross regionale; Vittoria Audifreddi (Atl. Saluzzo) 7ª italiani 2000 metri e argento regionale; Matilde Bellosta (Circuito Running) bronzo regionale 2000 metri; Alice Botto (Atl. Mondovì) bronzo regionale 1000 metri; Anna Laratore (Atl. Saluzzo) 8ª agli italiani sui 2000.

Cadetti: Luca Milanesi (Settiese) argento tricolore 2000 metri, campione regionale Cross e argento regionale 2000 metri; Luca Gallerini (Atl. Ossolana) 7ª campionati italiani 2000 metri e argento regionale Cross; Valentino Zanoli (Caddese), 8° campionati italiani 2000, dove è bronzo regionale come nel Cross.

Andrea Cappelli (Atl. Verbania) campione regionale 2000 e bronzo 1000; Riccardo Ruffinetti (Safatletica), 4° italiani 1200 siepi dove è campione regionale come nei 1000 metri; Matteo Baffoni (Atl. Ivrea) argento regionale 1000 metri e 1200 siepi; Matteo Apollonio (Gao Oleggio) bronzo regionale 1200 siepi.

Ragazze: Stella Aimo Boot (Balangero) capionessa regionale cross; Lydia Ghizzoni (Circuito Running) campionessa regionale 1000 metri e bronzo Cross; Lisa Aimo Boot (Balangero), argento regionale Cross; Matilde Talamone (Atl. Saluzzo) argento regonale 1000 metri; Martina Giglio (Mezzaluna) bronzo regionale 1000 metri.

Ragazzi: Stefano Bellone (Alfieri Asti) campione regionale cross e 4° 1000 metri; Nicolò Pigino (Accademiatletica), campione regionale 1000 metri e argento Cross; Ernesto Cubello (Atl. Venaria) bronzo regionale Cross; Nicollò Fico (Sisport) argento regionale 1000 metri; Sofian Ghiloufi (Atl. Bellinzago) bronzo regionale 1000 metri.

Gare 3000 metri Top ad inviti

Gli eventi clou saranno le due gare top a inviti dei 3000 metri femminili e maschili, previste indicativamente alle 16.30 e alle 17.45. Sarà l’occasione per vedere dal vivo atleti di grande spessore: al via due olimpionici e molti plurimedagliati mondiali, europei e tricolori. Con loro anche un paio di kenyani che cercheranno di riportare l’Africa sul primo gradino del podio.

Le stelle al via: gara femminile

Tra le donne, la stella indubbiamente è Ludovica Cavalli, atleta della nazionale italiana e da qualche giorno della Bracco Atletica dopo 4 anni nell’Aeronautica: genovese: classe 2000 ha un personale di 4’01”84 sui 1500 e di 15’08”96” sui 5000. Nel suo palmares un bronzo ai Giochi del Mediterraneo nel 2022 e l’oro a squadre ai Giochi Olimpici Europei in Polonia nel 2023. Quest’anno è stata 13ª ai mondiali indoor sui 3000, 13ª agli Europei sui 1500 ed è arrivata sino alla semifinale all’Olimpiade di Parigi sempre sui 1500 metri. E’ stata anche 9ª agli europei indoor nel 2023 sui 3000 metri. A livello italiano ha vinto 14 titoli tricolori in varie specialità e categorie dal 2017 in avanti.

Gaia Colli, bellunese classe 1999, è da due anni portacolori del Centro Sportivo Carabinieri ed ha maturato anche tre presenze in Nazionale. Nel suo curriculum tre medaglie internazionali a squadre nella corsa in montagna: oro europeo U20 nel 2018, argento e bronzo e mondiale U20 nel 2018 e 2017. Ha sfiorato il podio europeo U23 nel 2021 sui 10mila metri. Nel febbraio del 2024 ha terminato quinta al mondiale universitario di Corsa Campestre in Oman. Dal 2014 ad oggi ha anche ottenuto tre titoli italiani e altre 10 medaglie tricolori in varie specialità e categorie.

Melissa Fracassini, umbra classe 2003, portacolori del Cus Perugia, è la campionessa in carica dei 3000 metri Indoor Under 23 (li aveva vinti anche nel 2022 da juniores) quest’anno ha conquistato anche due argenti nella stessa categoria sui 1500 indoor e nel cross corto.

Micol Majori, milanese classe 1998 gareggia per la Pro Sesto Atl. Cernusco ed ha 5 presenze in nazionale: è già stata in gara a Biella dove in passato ha centrato un secondo posto sui 3000 metri e un 5° nel miglio. Nel 2024 è stata 15ª agli Europei sui 5000 metri ha ha vinto il titolo italiano nel Cross Corto. Per lei altri due ori tricolori: nel 2022 sui 5000 e nel 2020 sui 3000, ai quali si aggiungono un’altra dozzina di medaglie tricolori dal 2018 in poi.

A completare il lotto di partenti Annamaria Gozzano (Atl. Vercelli, 2003), Sara Borello (Atl. Canavesana, 1998), Emma Lucchina (Vigor Ligornetto, Svizzera, 1998), Isabel Trincheri (Torino Road Runners, 1998), Isabella Caposieno (Bracco Atletica, 2002), Maria Gorette Subano (Cus Pro Patria Milano, 1991).

Tre atlete rappresenteranno il territorio biellese: su tutte Matilde Bonino, classe 2004 dell’Atletica Saluzzo, specialista della montagna (con medaglie mondiali e europee a squadre) e di distanze più lunghe. Con lei la più giovane del lotto, la junior classe 2005 Chiara Munaretto (Atl. Stronese Nuova Nord Affari). E in chiusura l’olandese classe 1990 Jessica Oosterloo, tesserata in Italia per Climb Runner Biella.

Le stelle al via: gara maschile

In ambito maschile la stella è Pietro Arese, torinese di San Mauro, classe 1999 delle Fiamme Gialle, già a Biella l’anno scorso quando chiuse al 2° posto dietro a Yeman Crippa: 11 presenze in nazionale. Nel 2024 ha vinto il bronzo europeo sui 1500 metri, specialità dove ha chiuso all’8° posto i Giochi Olimpici di Parigi quando ha fissato il nuovo record nazionale in 3’30”74. E’ stato anche 7° ai mondiali indoor sui 300 metri. Nella sua bacheca trofei anche il bronzo mondiale militare in staffetta mista, l’oro in staffetta mista agli europei di cross nel 2022, l’oro a squadre agli Europei a squadre nel 2023. Ci sono poi 15 titoli tricolori dal 2016 in poi, conditi con un’altra decina di medaglie tricolo. Solo per rimanere al 2024 ha vinto l’oro assoluto sui 5000 metri, l’argento sui 1500 indoor, 3000 indoor e 1500 all’aperto.

Si rinnoverà quest’anno la sfida con il kenyano Stephen Mwangi Njeri, classe 2003, terzo nella passata edizione. Ma non solo: a cercare la vittoria anche Shadrack Kendaywo, kenyano classe 2000, di recente vincitore del memorial Bruno Lolli, corsa su strada di 5 chilometri in provincia di Bologna, precedendo Francesco Guerra e battendo proprio il record di Stephen Mwangi Njeri, risalente all’anno scorso.

E l’appena citato Francesco Guerra è un altro dei possibili protagonisti assoluti: romano classe 2001, portacolori dei Carabinieri ha una lunga storia nelle nazionali giovanili vincendo l’argento agli Europei Under 23 sui 10mila metri. Nel 2024 ha vestito la sua prima maglia della nazionale maggiore chiudendo 23° all’Europeo sempre su 10mila. A livello italiano segnaliamo l’oro U23 sui 3000 metri indoor nel 2023 e svariate medaglie tricolori negli anni precedenti. Nel 2024 è stato 5° agli italiani assoluti sui 3000 metri. Guerra è in formissima: nello scorso fine settimana ha vinto il titolo italiano sui 10 chilometri di corsa su strada.

Gli appassionati biellesi di atletica non rimarranno delusi, anche perché molti altri partecipanti hanno un curriculum di tutto rispetto. Vediamoli.

Nicolò Bedini, trevigiano classe 2002 portacolori di Parco Alpi Apuane ha conquistato quattro titoli italiani nel 2024 nella categoria Under 23: sui 3000 metri indoor, nel cross country e sui 5000 e 1000 metri. Ha anche un titolo U23 sui 5000 metri nel 2023 ed ha partecipato agli Europei Under 23 chiudendo al 12° posto. Ha collezionato anche una maglia della nazionale universitaria piazzandosi 8° sui 10 chilometri in Oman nel 2024.

Masresha Costa, italo-etiope classe 2002 dell’Atletica Brugnera, nel 2024 ha vinto il titolo italiano Under 23 di cross corto e il bronzo assoluto. Due argenti di categoria anche sui 1500 metri e sui 3000 metri

Samuel Medolago, bergamasco classe 1995 dell’Atletica Valle Brembana nel 2024 è stato 5° agli italiani assoluti sui 5000 metri, specialità nella quale è stato 6° l’anno precedente quando vinse il bronzo tricolore nel cross corto

Jacopo De Marchi, friulano classe 1998 dell’Esercito Italiano, ha vinto il titolo italiano assoluto dei 5000 metri nel 2023, ottenendo nello stesso anno anche l’argento nel cross corto tricolore. Numerosi titoli e medaglie per lui a livello giovani prima di un paio di stagioni segnate da infortuni.

Giuseppe Gravante, reggiano 2001 della Calcestruzzi Corradini, è atleta emergente: lo scorso anno ha conquistato il bronzo indoor sui 1500 metri e nel 2024 ha fatto il bis di bronzi sui 1500 e 3000.

Francesco Mazza, cuneese classe 2005 dell’Atletica Saluzzo, ha 6 presenze in nazionali giovanili, l’ultimo lo scorso fine agosto in Perù per i campionati mondiali Under 20 sui 3000 siepi, specialità dove è campione tricolore in carica Junior. Quest’anno anche l’argento europeo a squadre off road e il 6° posto individuale di categoria.

A completare il lotto di partenti: Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo, 1993), Amorin Gerbeti (Atl. Saluzzo, 2005), Lorenzo Laratore (Atl. Saluzzo, 2007), Andrea Mandrino (Atl. Alessandria, 2002), Tommaso Olivero (Atl. Saluzzo 2005), Luciano Spettoli (Atl. Alessiandia, 2001), Nicolò Daniele (Atl. Canavesana, 2000), Stefano Carlo Monticone (Alfieri Asti, 2005), Andrea Cervi (Sport Project Vco, 2002), Marco Gattoni (Sport Project Vco, 1997), Alessandro Cafasso (Atl. Casone Noceto, 2002). L’unico biellese in gara è Lorenzo Farasin, classe 2004 Battaglio Cus Torino.