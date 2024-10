Dimore di Vino, grande successo per la prima edizione

Più di 800 persone partecipanti, masterclass e visite guidate che hanno registrato il tutto esaurito, centinaia di degustazioni: questi i numeri dalla prima edizione di “Dimore di Vino”, la giornata di porte e cantine aperte alla scoperta della storia di tre dimore e dei loro vini. Queste le dichiarazioni di Castello di Montecavallo, Villa Era e La Malpenga: “Siamo entusiasti dell’interesse che questa prima edizione di Dimore di Vino ha suscitato. I numeri confermano non solo il successo dell’iniziativa ma anche l’entusiasmo del pubblico nello scoprire o riscoprire il Biellese, ed in particolare Vigliano Biellese, anche come territorio ricco di storia ed eccellenza vitivinicola.”

“Il vino, unito al patrimonio storico culturale e paesaggistico, dimostrano di essere una leva di attrazione turistica di rilievo, in grado di attrarre visitatori, offrendo loro una ulteriore ragione per visitare queste zone. Il fare sistema è ancora una volta una componente fondamentale per la promozione di un territorio e delle sue eccellenze. Per questa ragione siamo animati dalla volontà di continuare questo percorso e di usare questo evento come spinta per nuove iniziative nel breve futuro”.

La promozione e preservazione della cultura, dell’heritage ed eccellenza del panorama vitivinicolo di Vigliano Biellese - di cui queste tre dimore sono espressione - nonché l’attrazione turistica, sia della zona che la visibilità delle singole realtà, saranno sempre il focus degli appuntamenti futuri, con l’obiettivo di coinvolgere i visitatori con offerte variegate. Chiave il supporto di FAI Delegazione Biella, FAI Giovani Delegazione Biella ed il comune di Vigliano Biellese nella riuscita di questa prima edizione, supportando l’evento con tempestività, apertura ed entusiasmo.