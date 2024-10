Biella, in 280 da tutto il Piemonte per la festa regionale ANAP

In 280 sono arrivati a Biella, da tutto il Piemonte, per ritrovarsi e godere dei primi scorci autunnali. Sono i pensionati di Confartigianato Piemonte che domenica 6 ottobre hanno partecipato alla “Festa regionale ANAP”, organizzata e promossa dall’ANAP Piemonte, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati della Confartigianato, che a livello nazionale associa più di 300mila persone mentre ANAP Piemonte rappresenta circa 22mila persone.

Per ANAP Piemonte erano presenti il Presidente regionale, Giuseppe Falcocchio, Il Presidente di ANAP Biella, Leonardo Cavaliere, il coordinatore Anap Biella, Presidente di Confartigianato Biella e vicepresidente di Confartigianato Imprese Piemonte, Cristiano Gatti e il Segretario di Confartigianato Imprese Piemonte Carlo Napoli. “La Festa Regionale ANAP è stata per l’intero sistema Confartigianato del Piemonte un momento di unità e condivisione - spiega Giuseppe Falcocchio - Abbiamo ascoltato con piacere i commenti di alcuni soci ANAP e questi, oltre ad esprimere pieno apprezzamento per la giornata di festa che si stava svolgendo, hanno saputo cogliere pienamente il senso più ampio del nostro operato: accoglienza, crescita e visione comune”.

“L’incontro di Biella - conclude Falcocchio – non è stato solo un appuntamento conviviale, ma è servito anche per far conoscere a un pubblico vasto e competente come quello dei pensionati ANAP, la mostra nazionale Fatti ad arte un appuntamento dedicato all’alto artigianato, che ha messo in mostra i manufatti in bilico tra sperimentazione e manualità, capaci di generare valore culturale ed economico.”

Nel pomeriggio, presso l’Auditorium della Città studi di Biella hanno sfilato le creazioni di tre sarte biellesi: Tatiana Fusi, Angela Maltese e Maria Barbieri. Hanno partecipato all’evento il Sindaco di Biella, Marzio Olivero e il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo. L'Anap, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, opera in Italia da più di trent'anni, grazie ai suoi gruppi regionali e provinciali, con l'obiettivo di garantire tutela, rappresentanza, difesa ed informazione agli anziani e ai pensionati.

Oltre alla tradizionale attività di rappresentanza sindacale, l'Anap si propone di favorire l'elevazione della qualità di vita dei propri soci attraverso iniziative mirate alla socializzazione ed alla valorizzazione del ruolo svolto da ciascuno nell'ambito del contesto sociale in cui è inserito. L'Associazione è inoltre impegnata nel dare impulso al pensionamento ed all'invecchiamento attivo, attraverso la gestione di servizi qualificati, l'avvio di collaborazioni e convenzioni siglate nell'interesse della categoria e la promozione del volontariato degli anziani, sia in campo sociale che associativo.

Sul piano politico sindacale, porta avanti sia in ambito nazionale che a livello territoriale, rivendicazioni mirate a sostenere il potere d'acquisto dei pensionati, a facilitare l'accesso al lavoro degli anziani anche attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali e contributive, ad equiparare la normativa che regola gli assegni familiari tra pensionati autonomi e dipendenti, nonché a finanziare in maniera adeguata il Fondo per la non autosufficienza.