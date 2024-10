Piedicavallo in festa per la Società degli Operai, al fianco della comunità dal 1872

Domenica 6 settembre si è svolta la tradizionale festa della Società degli Operai di Piedicavallo, fondata nel 1872. La celebrazione della Santa Messa presso la parrocchia di San Michele è stata officiata da don Giuseppe Lajolo e allietata dai canti del coro Gruppo Giovanile Santi Michele e Grato. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità cittadine, del gruppo degli Alpini e delle altre associazioni locali.

"La Società degli Operai di Piedicavallo rappresenta un pilastro della nostra comunità”, dichiara Paola Zorio, presidente della Società degli Operai. “La nostra volontà e il nostro impegno sono volti a mantenere viva questa associazione, coinvolgendo nuove generazioni affinché ne comprendano il valore e possano proseguirne la tradizione”. Durante il discorso, tenuto in apertura al rinfresco offerto dalla ODV, ha sottolineato come la Società stessa sia sempre aperta a nuove idee e collaborazioni, al fine di continuare a promuovere la cultura e l'aggregazione sociale, auspicando una rinnovata cooperazione con i cittadini e tutte le realtà che animano il paese.

Carlo Rosazza Prin, sindaco di Piedicavallo, ha sottolineato l'importanza di questa associazione: "La Società degli Operai è l’esempio tangibile di come una realtà storica non debba essere relegata al passato, ma, al contrario, debba essere alimentata con impegno e passione per continuare a portare valore e cultura al territorio”. Fondata nel 1872, la Società degli Operai di Piedicavallo è nata come società di mutuo soccorso per i lavoratori del paese.

Oggi, come Organizzazione di Volontariato (ODV), continua a perseguire gli stessi obiettivi, promuovendo attività culturali e offrendo il proprio salone per eventi a disposizione della comunità. La Società rimane uno dei simboli più importanti del patrimonio culturale e sociale di Piedicavallo, grazie al suo impegno costante nel mantenere viva la tradizione e promuovere iniziative di ampio respiro.