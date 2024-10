Cossato, c'è la data per l'inaugurazione dei nuovi uffici: partiti i lavori nell'area ex Tricot

È arrivata l'ufficialità, ora c'è una data: il prossimo 18 ottobre, alle 17, si terrà a Cossato la cerimonia di inaugurazione dei nuovi uffici comunali, situati al pian terreno del palazzo “Agorà”, posizionato in piazza Tempia. In questa struttura, nelle scorse settimane, hanno già preso posto gli agenti della Polizia Locale rendendo di fatto operativo questi spazi. Il progetto ha visto impiegati 1,2 milioni di euro, di cui 600mila finanziati dalla regione Piemonte.

“Finalmente ci siamo – annuncia con orgoglio il sindaco Enrico Moggio – Siamo alle battute finali di questo grande progetto. Come da programma, nei prossimi giorni, inizierà il trasloco degli uffici tecnici, dell'anagrafe e dell'URP. Inoltre, come più volte sottolineato in questi mesi, l'obiettivo è di centralizzare e accorpare la maggior parte degli uffici comunali in un unico edificio. Non solo: con lo spostamento degli sportelli, si vuole favorire un nuovo tipo di centro e un maggior passaggio di persone tra la piazza Tempia e la via del Mercato”.

Nel palazzo di piazza Ermanno Angiono, invece, resteranno gli uffici della ragioneria e del tesoro, oltre ai luoghi di lavoro utilizzati dal primo cittadino e dai membri della sua giunta. E proprio qui, in piazza Angiono, è in cantiere un intervento di rifacimento, con l'impiego di 500mila euro, provenienti dai fondi del GAL. “Siamo nella fase progettuale – afferma Moggio – ma c'è l'intenzione di dare un volto nuovo a quest'area puntando ad una ripavimentazione della strada e ad un rinnovamento dell'arredo urbano”.

Infine, da qualche settimana, sono partiti i lavori nell'area dell'ex Tricot, dove dovrebbe sorgere il nuovo supermercato. “Proseguono speditamente – sottolinea Moggio – e la conclusione del cantiere è prevista per il mese di febbraio. Inoltre, un altro intervento avrà inizio a breve in via Repubblica, dove verrà realizzato il nuovo accesso ai giardini pubblici che si collegherà direttamente al passaggio pedonale che condurrà in piazza Tempia”.