Biella avrà un nuovo corso di laurea, sarà dedicato alle scienze della formazione primaria

Biella avrà un nuovo corso di laurea, dedicato alle scienze della formazione primaria. La lezione inaugurale ha avuto inizio questa mattina, 7 ottobre, a Città Studi, con la presenza di 75 studenti (di cui 16 biellesi).

Il corso, presentato presso la sala bianca alla presenza di autorità e istituzioni, avrà la durata di 5 anni ed è stato progettato come tessuto connettivo tra gli obiettivi formativi dell’Ateneo torinese e le esigenze di formazione del territorio biellese: servirà alla formazione di insegnanti polivalenti che sappiano integrare la creatività, la flessibilità e l’attenzione a motivare alla conoscenza tipiche della scuola dell’infanzia, con la sicurezza disciplinare che caratterizza la scuola primaria. Non solo: contribuisce a soddisfare l'esigenza di formazione di nuovi docenti in una significativa parte della Regione.

Allo stesso tempo, risponde alla necessità di rendere più accessibile ai giovani del nostro territorio (e non solo) il percorso formativo dedicato ai profili professionali specifici di insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria. Con questi obiettivi, si prospetta un'azione didattica, scientifica e culturale sinergica, volta a innovare le metodologie e gli strumenti di professionalità della scuola, a sperimentare percorsi di ricerca creativi per implementare le competenze dei futuri insegnanti e a investire in iniziative di empowerment in stretta collaborazione con gli attori del territorio, impegnati nella missione della scuola dell'infanzia e primaria.

A presentare la nuova offerta didattica il presidente di Città Studi Ermanno Rondi: “In una città dove l'età media è tra le più alte del paese, attivare un simile corso ha un forte significato: non siamo solo un territorio che invecchia ma che conserva la freschezza di iniziative e prospettive che guardano con attenzione alle future generazioni e coniuga le opportunità che un campus come il nostro può offrire per una didattica fatta di relazioni e innovazione. Vogliamo sviluppare un percorso formativo che sia attrattivo per i giovani, stimolante per il territorio così da garantire opportunità di lavoro e guardi al domani. Grazie al rapporto consolidato con Unito, vogliamo essere un'eccellenza nel settore”.

Per il rettore dell'Università di Torino Stefano Geuna è un momento “che segna un passo significativo nel percorso di crescita e consolidamento della nostra offerta formativa, in sinergia con le esigenze specifiche del Biellese e di tutto il Piemonte. Questo nuovo corso è un'opportunità per i futuri insegnanti che accederanno ad una preparazione solida e all'avanguardia ma anche un progetto strategico che unisce l'eccellenza accademica dell'Ateneo torinese con le realtà locali. Un'iniziativa frutto di un impegno corale: siamo certi che il corso sarà un'importante risorsa per il futuro dell'istruzione nella nostra Regione”.

Tra i relatori era presente anche il sindaco di Biella Marzio Olivero: “Questo corso è un importante tassello nell'offerta formativa della nostra provincia: guarda al futuro che desideriamo e crea le basi necessarie per intraprendere un percorso di innovazione e opportunità che sia realmente attrattivo per i giovani. Un corso che risponde alle effettive esigenze che emergono dal territorio offrendo reali prospettive per i giovani biellesi. Un percorso che, da un lato, segna e definisce ulteriormente il rapporto vincente tra Città Studi, Università di Torino, Regione e Biellese e, dall'altro, certifica l'eccellenza della nostra offerta universitaria”.

In tal sede, ha preso la parola anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo: “La formazione di insegnanti della scuola primaria è un'azione delicata e importante perchè riguarda da vicino il tema della creazione di un futuro che passa attraverso l'inclusione, la formazione, la creatività e la passione. Tutti aspetti che gli studenti troveranno a Biella e a Città Studi. Il corso che nasce oggi si distingue perchè è stato pensato e creato da una comunità educante coesa. Un sistema che può contare su eccellenze come il campus di Città Studi, Cascina Oremo, le progettualità sperimentali attive da anni grazie alla Fondazione nel campo della formazione, come il Muse alla lavagna e molte altre. Un valore aggiunto straordinario sarà poi poter sperimentare, grazie alle sinergie con Cascina Oremo e Città Studi, attività e progetti di inclusione e apprendimento personalizzato all'interno di un ecosistema di formazione 0-17 anni unico nel suo genere. Senza dimenticare la collaborazione strategica con l'impresa sociale “Con i bambini”, impegnata a livello nazionale nella lotta alla povertà educativa minorile. Qui si gioca il futuro e lo sviluppo del territorio”.

Qualche dato e spunto è infine giunto da Sara Nosari, presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, e Giulia Carluccio, Prorettrice dell’Università di Torino: “Un corso unico, originale, innovativo, ben piantato e radicato sul territorio: 180 le persone che hanno indicato Biella come prima scelta, con arrivi da Cuneo, Torino e perfino Aosta. Numeri che certificano un reale interesse attorno questo corso che soddisfa un'esigenza del territorio. È indispensabile investire in simili corsi, sperimentando nuove strade e direzioni”.