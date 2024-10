Bidigital, grande affluenza per un'edizione che guarda all'innovazione e alla creatività FOTO e VIDEO

“È stata una grande edizione: i passaggi complessivi in tutta la giornata sono stati circa 1100. Siamo profondamente soddisfatti”. A parlare Christian Clarizio di Sellalab e Christian Zegna di BTREES, gli organizzatori di Bidigital, l'evento di Biella dedicato al mondo digitale e all'innovazione, giunto alla quinta edizione e diventato uno dei punti di riferimento formativi per tutti i professionisti e gli appassionati del digital.

La manifestazione si è svolta nella giornata di sabato, 5 ottobre, negli spazi del Lanificio Maurizio Sella. “I talks e le tavole rotonde hanno registrato grande partecipazione, con una buona affluenza di visitatori – spiegano – Siamo contenti di aver portato a Biella un evento capace di offrire contenuti innovativi e di dare ispirazione a imprenditori e aziende nella vita di tutti i giorni. L'auspicio è che il festival possa crescere sempre di più. Anche i feedback sono stati confortanti: in tanti hanno sottolineato come si sia respirata un'aria di novità e creatività in una location suggestiva e affascinante. Riscontri che confermano la grande potenzialità di Bidigital”.

Un'ulteriore conferma l'ha rilevata anche il corner di Newsbiella.it, con numerose interviste a realtà imprenditoriali e numerose visite per le prove della realtà virtuale nella Valle Cervo di fine Ottocento, grazie anche alla collaborazione con la Casa Museo di Rosazza.

Di seguito le videointerviste della giornata.