Cnvv, un incontro tra i vertici e l'assessore regionale Andrea Tronzano

Nel pomeriggio di giovedì scorso il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa, insieme al presidente del comitato piccola industria di Cnvv, Giorgio Baldini e al vicepresidente di Cnvv con delega all’innovazione e transizione digitale, Luigi Maffioli, ha incontrato l’assessore regionale al bilancio, programmazione e sviluppo delle attività produttive, Andrea Tronzano.

Durante la riunione, alla quale erano presenti anche il direttore e il condirettore di Cnvv, rispettivamente Carlo Mezzano e Giovanni Rossitti, e Giuliana Fenu direttore dell’area competitività della regione Piemonte, sono stati discussi temi di rilevanza strategica per lo sviluppo delle imprese di un territorio le cui politiche di valorizzazione devono mirare a creare valore aggiunto nel lungo termine, con attenzione anche agli aspetti ambientali.

“Abbiamo evidenziato - spiega Filippa - la necessità di politiche di pianificazione e di strumenti di regolamentazione più possibile condivisi, in modo da evitare la dispersione delle risorse e la frammentazione degli interventi, favorendo al contempo le destinazioni urbanistiche a uso esclusivo per le attività manifatturiere. Si è sottolineata l’esigenza di promuovere a livello regionale una “banca dati unica di immobili dismessi”, che consenta la mappatura di siti industriali/artigianali da rigenerare ad altri usi o da reimmettere sul mercato per l’attrazione di nuove attività produttive attraverso una “regia” pubblica e strumenti agevolativi per incentivare il privato al riuso e alla bonifica. Per agevolare l’operatività abbiamo messo a disposizione della Regione la scheda di rilevamento utilizzata per realizzare il nostro Webgis, la cui pagina di consultazione ha finora registrato oltre 6.300 accessi sul sito internet di Cnvv”.

Cnvv ha anche dato la sua completa disponibilità per lo sviluppo di ogni attività connessa al nuovo insediamento di Silicon Box a Novara, offrendo assistenza per l’”accoglimento” condiviso del nuovo insediamento in termini di formazione, ricerca di personale, costruzione/impiantistica e sviluppo del potenziale indotto.

“Per il supporto alle imprese - prosegue Filippa - abbiamo chiesto una maggiore condivisione dei documenti programmatici e dei bandi regionali, attraverso la riattivazione dei tavoli di concertazione che in passato sono risultati utili. Inoltre, in seguito al riconoscimento da parte dell’Ue del nuovo parametro dimensionale, riteniamo indispensabile l’estensione alle imprese che hanno fino a 500 dipendenti (“Mid Cap”) delle misure attualmente riservate alle Pmi. Anche a queste, infine, andrebbe a nostro parere estesa la misura del “contratto di insediamento”, che consentirebbe l’attrazione di industrie provenienti da altre regioni o dall’estero”.

“Ringraziamo l’assessore - conclude Filippa – per la sensibilità e per l’interesse che ha dimostrato nei confronti delle nostre istanze e auspichiamo che si possano trovare sempre maggiori occasioni di confronto e di condivisione strategica finalizzate a favorire più possibile la crescita e lo sviluppo dei nostri territori”.

“Questi incontri hanno la doppia valenza di confrontarsi con chi vive la quotidianità del territorio e di conoscere nel dettaglio le peculiarità di ogni singola provincia – conferma l’assessore alle attività produttive Andrea Tronzano. Anche a Novara ho trovato grande disponibilità di confronto e di ascolto da parte del sistema imprenditoriale pronti a lavorare e a interagire insieme per un Piemonte sempre più competitivo”.