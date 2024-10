A Biella c'è Bidigital, ci sarà anche la redazione di Newsbiella con la realtà virtuale

Sabato 5 ottobre, dalle 10 alle 17, la redazione di NewsBiella.it sarà presente all’evento di Bidigital, l’atteso evento dedicato al mondo digitale e all’innovazione, giunto alla quinta edizione e diventato uno dei punti di riferimento formativi per tutti i professionisti e gli appassionati di digital.

Nel nostro corner ci sarà la possibilità di immergersi nella realtà virtuale e visitare la Valle Cervo di fine Ottocento sotto un altro punto di vista. Si potrà, infatti, indossare i visori per entrare nella vita degli scalpellini e delle donne della valle.

Un'esperienza multidimensionale davvero coinvolti, a disposizione negli spazi del Lanificio Maurizio Sella, in via Corradino Sella a Biella. Inoltre, saranno presenti i giornalisti della redazione, disponibili a rispondere alle vostre curiosità, assieme ad un bicchiere di caffè gentilmente offerto per l'occasione.

Venite a trovarci, saremo felici di farvi vedere come funziona una redazione e come la tecnologia digitale abbia cambiato il modo di fornire le informazioni del proprio territorio. Vi aspettiamo.