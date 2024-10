Anziani e vaccinazioni, molta partecipazione all'incontro di Caffè del Benessere

Nei giorni scorsi il Caffè del Benessere si è svolto all'Oratorio della Parrocchia di Santo Stefano a Biella con la partecipazione di una sessantina di persone. L'incontro è stato tenuto dalla dr.ssa Marina Lattuada del SIST (Servizio Igiene e Sanità Territoriale) della ASL Biella e dal dr. Pier Carlo Vercellino, già dirigente medico del SIST, su "Anziani e vaccinazioni".

La loro relazione è iniziata con la spiegazione del cosiddetto calendario delle vaccinazioni, utile sia per gli operatori che per la popolazione, che riguarda tutte le fasce d'età. Le vaccinazioni vengono effettuate secondo linee guida del piano nazionale. La loro mancata esecuzione ha un costo sia in termini di malattia sia in termini economici.

Per quanto riguarda quella antinfluenzale siamo ancora ben lontani da una copertura ottimale. Sono stati evidenziati i soggetti a rischio per età o patologia per i quali è indicata la sua esecuzione. Da notare che la "banale influenza" provoca in Italia 8.000 morti in un anno, colpisce l'8% della popolazione e rappresenta la terza causa di morte. È stata spiegata anche la tempistica della preparazione del vaccino antinfluenzale, dalla sua progettazione alla sua messa in commercio. Per quanto riguarda quella antinfluenzale nel Biellese l'anno scorso poco più del 30% l'ha eseguita su una popolazione di circa 80.000 che dovrebbero farla. Dopo la dr.ssa Lattuada il dr. Vercellino ha spiegato l'andamento della pandemia Covid nel Biellese e della relativa vaccinazione.

I Caffè del Benessere sono organizzati dall'associazione ANZITUTTO odv, di volontariato per gli anziani, in collaborazione con altre associazioni, in questo caso con i Volontari dell'Oratorio di Santo Stefano che hanno preparato l'occorrente per il rinfresco finale I Caffè del Benessere entrano nella rete dell'innovativo progetto AccompagnaMenti finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e che ha come capofila AMA Biella. Il progetto intende intervenire a favore dell'assistenza a domicilio delle persone con demenza. Prossimo appuntamento a Santo Stefano martedì 29 ottobre su "La salute dei nostri reni" con la dr.ssa Raffaella Cravero, Nefrologa, ed il dr Ivo Dato, Urologo e Presidente Associazione AMARE.