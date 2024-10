Mondoffice e RAJA, inaugurato maxi centro di distribuzione congiunto a Castelletto Cervo FOTO e VIDEO

Dal 2025, le attività logistiche di Mondoffice (leader in Italia nella vendita al dettaglio di forniture e attrezzature per ufficio) e di RAJA Italia (numero uno nelle forniture e attrezzature per l'imballaggio) saranno concentrate in un'unica sede di 45.000 m2 a Castelletto Cervo.

Il sito servirà il 75% dell'Italia in meno di 24 ore e sarà in grado di elaborare e spedire 4.500 ordini al giorno. Numeri importanti che strizzano un occhio alla sostenibilità visto che l'edificio è dotato di un impianto fotovoltaico da 1 MW, tutta l’energia utilizzata arriverà esclusivamente da fonti rinnovabili; rivestimenti isolanti per limitare le dispersioni termiche; un sistema di recupero delle acque piovane; un sistema di climatizzazione a pompa di calore.

Andrea Renna, responsabile del progetto: "E' stato decisamente stimolante coordinare un progetto con un investimento così importante"

Per Danièle Marcovici, Presidente e CEO del Gruppo Raja: “L'Italia è un mercato chiave per il Gruppo RAJA. Con questo nuovo investimento, vogliamo servire ancora meglio i nostri clienti italiani e rafforzare la leadership di Mondoffice e RAJA Italia”.

“Il sito di Castelletto Cervo è dotato di innovazioni tecnologiche e ambientali che ci permetteranno di rispondere meglio alle grandi sfide della Supply Chain”, ha dichiarato Lorenza Zanardi, Direttore Generale di RAJA Italia.