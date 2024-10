Dagli Alpini di Biella alla città una solidarietà silenziosa di 131 mila euro, FOTO e VIDEO

Nel 2023 gli Alpini dei gruppi di Biella del Piazzo, Barazzetto, Vandorno, Chiavazza, Cossila San Grato, Cossila San Giovanni, Favaro e Biella Centro Vernato hanno donato al territorio di Biella 131.532 euro per un totale di ore di lavoro di 20.353 che hanno svolto sul tutto il territorio.

E' quanto è documentato nel Libro Verde della Solidarietà 2023 che gli Alpini dei gruppi di Biella hanno consegnato oggi martedì 1 ottobre in consiglio comunale al Sindaco Marzio Olivero.

"Ci teniamo in particolar modo a farvi sapere il nostro impegno, per dirvi che cosa facciamo noi Alpini Biellesi per la città di Biella", ha dichiarato il capogruppo della sezione Biella Centro Vernato Filippo De Luca.