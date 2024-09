Come ottenere un assegno pensionistico d’importo più elevato

La pensione obbligatoria è un sistema previdenziale pensato per tutelare chi, raggiunta una determinata età o un certo numero di anni contributivi, esce dal mercato del lavoro. In particolare, l’assegno mensile dovrebbe garantire un decoroso tenore di vita a chi non lavora più. Nella realtà dei fatti, anche a causa dell’inflazione crescente e dell’aumento del costo della vita, non è sempre così e chi va in pensione si ritrova a dover fare i conti con assegni mensili troppo bassi.

Per ridurre il gap previdenziale – questo il nome del divario intercorrente tra l’ultimo stipendio e il primo assegno pensionistico – è necessario iniziare a prendere provvedimenti il prima possibile, così da assicurarsi, a seconda dei casi, un assegno un po’ più alto o una seconda rendita derivante da PIP o fondi pensione.

In questo articolo andremo a scoprire come aumentare l’assegno della pensione obbligatoria; per saperne di più sui fondi pensione, è possibile consultare l’interessante approfondimento presente alla pagina https://blog.moneyfarm.com/it/finanza-personale/fondo-pensione/

Chiedere consiglio a esperti del settore

I metodi che consentono di ottenere un assegno pensionistico d’importo un po’ più elevato sono svariati. Per individuare quello più adatto alla propria situazione, è sempre preferibile affidarsi a degli esperti. Questi, dopo aver analizzato la situazione lavorativa e contributiva, e aver preso in considerazione l’età del cliente, sono in grado di indicare la migliore strategia per permettergli di ottenere una pensione adeguata e in linea con le sue aspettative.

Tra i metodi che è possibile adottare rientrano:

il riscatto dei contributi;

la ricongiunzione o il cumulo dei contributi;

il versamento di contributi volontari;

se si ha partita iva in regime forfettario, la rinuncia alla riduzione contributiva.

Andiamo ad analizzare ognuno di questi punti.

Effettuare il riscatto dei contributi

Tra i metodi che consentono di aumentare l’assegno pensionistico rientra il riscatto dei contributi, il quale consiste nel versare i contributi per andare a coprire specifici periodi della propria vita. In particolare, è possibile effettuare il riscatto per:

gli anni di studio universitario ;

i lavori svolti in alcuni Paesi esteri;

i periodi di congedo per formazione e problemi familiari;

l’assenza facoltativa dal lavoro durante la gravidanza.

Ricorrere alla ricongiunzione o al cumulo dei contributi

La ricongiunzione e il cumulo contributivo possono risultare utili a quanti, nel corso della propria carriera professionale, hanno svolto differenti lavori, i quali li hanno portati ad accumulare contributi in differenti casse previdenziali. Ricorrendo a questi sistemi, è possibile riunire tutti i contributi versati al fine di ottenere un’unica pensione di importo più elevato.

Effettuare versamenti contributivi volontari

Un altro sistema che consente di accrescere il valore dell’assegno pensionistico attraverso l’aumento dei contributi consiste nell’effettuare versamenti volontari. I versamenti possono essere effettuati in situazioni particolari, ad esempio quando si rimane senza lavoro o si ha un contratto di lavoro part time.

Se si ha partita iva in regime forfettario, rinunciare alla riduzione contributiva

Il regime forfettario offre numerosi e, tra i tanti pro, rientra anche la possibilità di usufruire della riduzione contributiva. Vantaggio, questo, che, nel momento in cui si vuole andare in pensione, può risultare uno svantaggio, in quanto, facendo registrare meno contributi, porta, tra le altre cose, a una riduzione dell’assegno pensionistico.