Foto d’archivio: scorci di Rosazza alla fine del 1800

L’immagine di oggi fa parte del fondo Vittorio Besso. (1828-1895), che aprì il primo studio fotografico a Biella nel quale realizzò moltissimi ritratti. Fotografò le regioni limitrofe: dapprima le montagne biellesi, poi quelle del Canavese e della Valle d’Aosta.

Besso immortalò in questa fotografia il Castello di Rosazza che fu costruito per volontà del senatore Federico Rosazza tra il 1883 e il 1889, su progetto di Giuseppe Maffei. Fu utilizzato dal senatore come residenza estiva. L’ingresso, realizzato con un arco in pietra, porta al giardino che circonda il castello.

Anche il municipio, la torre civica, il cimitero e la chiesa parrocchiale, costruite negli stessi anni, furono voluti dal senatore Rosazza e riprendono molte delle caratteristiche architettoniche e delle rifiniture della sua elegante abitazione.