Premio Internazionale di Poesia Città di Varallo, Luca Stecchi presiederà la giuria

Domenica 29 settembre, Varallo Sesia ospiterà la dodicesima edizione del Premio Internazionale di Poesia Città di Varallo. L'evento si svolgerà in uno dei gioielli

storici della città, il Teatro Civico, recentemente restaurato e, dopo un anno di

lavori, nuovamente accessibile al pubblico. La manifestazione vedrà la

partecipazione di poeti provenienti da tutta Europa, e per l'occasione la città sarà

animata da una vivace atmosfera culturale. L’ingresso è libero e tutti gli amanti della poesia sono invitati.

Molti partecipanti hanno scelto di prolungare il loro soggiorno di due o tre giorni per esplorare le meraviglie artistiche e culturali che Varallo offre, senza tralasciare l'opportunità di assaporare la rinomata cucina locale. La città, incastonata nella suggestiva cornice della Valsesia, rappresenta un perfetto connubio tra arte, cultura e tradizione gastronomica.

Il Comune di Varallo, da molti anni, sostiene con entusiasmo questa manifestazione, concedendo il patrocinio e fornendo tutto il supporto necessario per la sua realizzazione. Questo impegno ha permesso di far conoscere Varallo a livello nazionale nel mondo della poesia. Tuttavia, una delle principali difficoltà per chi desidera raggiungere la città è la relativa complessità dei collegamenti, soprattutto per chi non dispone di un'auto, nonostante la presenza di una stazione ferroviaria. Il Premio Internazionale di Poesia Città di Varallo è alla sua dodicesima edizione, ha acquisito una notevole fama, attirando partecipanti da ogni parte d’Italia, comprese le regioni più lontane, come Sicilia e Sardegna. Nonostante le distanze e i costi del viaggio, per molti poeti la partecipazione rappresenta un'occasione irrinunciabile.

A dare il benvenuto ai poeti e agli ospiti saranno il sindaco Pietro Bondetti e

l'assessore Enrica Poletti. La cerimonia sarà presentata dall'editore Euro Di Luzio e

da Elisabetta Viviani, e avrà inizio alle 10:30 presso il Teatro Civico, che farà da

cornice a questo prestigioso evento.

La giuria, presieduta da Luca Stecchi e composta da Marta Dellavedova, Rosa Rampulla, Liberta Sinni e Alessandro Sgamma, ha selezionato i migliori elaborati tra le centinaia ricevuti nelle tre categorie ammesse, assegnando i relativi riconoscimenti.

Per i poeti partecipanti è stato organizzato un pranzo conviviale, finalizzato a

favorire la comunicazione e lo scambio di idee.

La manifestazione ha visto trionfare:

Nella sezione Poesia a tema libero:

1° Classificato: Giancarmine Fiume (Rovellasca - MI)

2° Classificata: Rosalba Ranieri (Rho - MI)

2° Classificato ex aequo: Aurelio Zucchi (Roma)

4° Classificato ex aequo: Daniele Guelfi (Pisa)

4° Classificato ex aequo: Rita Graziani (Novara)

Nella sezione Poesia dialettale:

1° Classificato: Rosalba Ranieri (Rho – MI)

2° Classificato: Salvatore Gazzara (Messina)

3° Classificato: Domenico Tonziello (Trentola Ducenta - CE)

4° Classificato ex aequo: Cosimo Castello (Govone – CN)

4° Classificato ex aequo: Maria Grazia Messa (Milano)

Nella sezione Libro edito:

1° Classificato: Giuseppe Raineri (Bergamo)

2° Classificato: Maggiorina Tassi (Roma)

3° Classificato ex aequo: Santo Consoli (Catania)

3° Classificato ex aequo: Anna Raviglione (San Severo – FG)

4° Classificato ex aequo: Laura Tonelli (Zelarino – VE)