Pollone, Caseificio Rosso apre ad una cordata di imprenditori nel segno della continuità

È stata finalizzata una lettera d’intenti tra il Caseificio Pier Luigi Rosso S.r.l. e un gruppo di investitori del territorio con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente una delle eccellenze del settore agroalimentare locale, alfiere di prodotti caseari biellesi riconosciuti a livello internazionale.

“L’operazione va nella direzione della continuità” – spiegano Enrico e Riccardo Rosso – “ciò è sancito dalla nostra permanenza in azienda, sia in qualità di soci sia come membri del CdA. Abbiamo deciso di puntare sulla continuità dell’impresa, aprendoci a nuovi investitori per preservare e, anzi, accrescere il valore dell’azienda anche in prospettiva futura, Caseificio Rosso ha infatti tutti i presupposti per svilupparsi e crescere ancora”.

Ad acquisire l’impresa è stata una cordata composta dal gruppo Litheman, holding di investimento in PMI, e dai soci finanziari Compagnie de L'Ours S.r.l. e Aglietti 1910 S.r.l. Abbiamo scelto di investire su un’azienda profondamente radicata sul territorio, con una tradizione casearia importante e l’obiettivo ambizioso di sviluppare l’attività a partire dal supporto dell’assetto organizzativo e finanziario” – spiega Alessandro Boggio Merlo, CEO di Litheman Group -. “Caseificio Rosso, con la guida lungimirante della famiglia, rappresenta per noi un investimento importante per far crescere l’azienda apportando ulteriore supporto manageriale volto ad incrementare le già notevoli performance aziendali e i benefici per tutto il territorio in cui opera, con una filiera consolidata, da oltre centovent’anni. Nell’ottica della continuità, tutti i posti di lavoro saranno preservati, anzi non escludiamo nuovi inserimenti a supporto dei progetti di sviluppo”.

Litheman Group, infatti, è una realtà di investimento cresciuta grazie alla passione di giovani professionisti con diverse competenze nel project management consulting. Opera principalmente nei settori food e della ristorazione, fashion e immobiliare con particolare attenzione all’etica, alla valorizzazione delle persone e alla ricaduta positiva sul territorio in cui investe. Paolo Piana e Federico Aglietti, soci finanziatori della cordata, hanno supportato l’investimento perché condividono questa visione di crescita più strutturata e strategica del tessuto manifatturiero locale, in grado di valorizzare le realtà sane sviluppandone appieno il potenziale.