Mondoffice e RAJA Italia inaugurano il loro centro di distribuzione congiunto a Castelletto Cervo FOTO

Questa mattina Mondoffice e RAJA Italia hanno inaugurato il loro nuovo centro di distribuzione congiunto a Castelletto Cervo, nel nord Italia, alla presenza delle istituzioni, dei dirigenti del Gruppo RAJA e del fondo immobiliare ABAF European Real Estate.

A partire dalla prima metà del 2025, questo sito di 45.000 m2 centralizzerà in un'unica sede le attività logistiche di Mondoffice (leader in Italia nella vendita al dettaglio di forniture e attrezzature per ufficio) e di RAJA Italia (numero uno nelle forniture e attrezzature per l'imballaggio).

In grado di elaborare e spedire 4.500 ordini al giorno, il sito servirà il 75% dell'Italia in meno di 24 ore. A tal fine, dispone di un sistema di stoccaggio automatizzato, di una soluzione semiautomatica di preparazione ordini “goods to person” (i prodotti vengono portati agli addetti alla preparazione ordini senza che questi debbano spostarsi) e di 51 baie di carico dei veicoli. Il sito sarà in grado di stoccare fino a 50.000 articoli di forniture e attrezzature. Sul fronte ambientale, il centro di distribuzione di Castelletto Cervo è stato progettato secondo gli standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). L'obiettivo è quello di ottenere la certificazione LEED Gold.

L'edificio è dotato di: un impianto fotovoltaico da 1 MW, tutta l’energia utilizzata arriverà esclusivamente da fonti rinnovabili; rivestimenti isolanti per limitare le dispersioni termiche; un sistema di recupero delle acque piovane; un sistema di climatizzazione a pompa di calore. I team del sito beneficeranno di uffici più moderni e di una palestra. Danièle Marcovici, Presidente e CEO del Gruppo Raja, ha dichiarato: “L'Italia è un mercato chiave per il Gruppo RAJA. Con questo nuovo investimento, vogliamo servire ancora meglio i nostri clienti italiani e rafforzare la leadership di Mondoffice e RAJA Italia”.

Per Irma Garbella, Amministratore Delegato di Mondoffice, “il nuovo centro di distribuzione segna un vero e proprio passo avanti nell'unione delle nostre competenze e risorse logistiche. Questo ci permetterà di offrire un servizio ancora più efficiente e competitivo”.

“Il sito di Castelletto Cervo è dotato di innovazioni tecnologiche e ambientali che ci permetteranno di rispondere meglio alle grandi sfide della Supply Chain”, ha dichiarato Lorenza Zanardi, Direttore Generale di RAJA Italia. RAJA Italia continuerà a utilizzare il centro di distribuzione di Castel San Giovanni (Piacenza) fino alla fine dell'anno. Nel 2025, nuovi uffici ospiteranno i 100 dipendenti di RAJA Italia.