Transumanza in Valle Cervo, ieri la sosta a Rosazza - Foto Paolo Rosazza Pela.

È tempo di transumanza e negli ultimi giorni non è raro, addentrandosi in Valle Cervo, assistere al passaggio dei greggi che scendono a rifugiarsi nelle cascine, per ripararsi dal freddo inverno. I pastori, con l’aiuto dei cani fidati, dirigono gli animali a valle, diffondendo il suono dei campanacci lungo le vie del paese.

Ieri pomeriggio, mercoledì 25 settembre, alcuni passanti si sono soffermati a Rosazza, per fotografare capre e pecore, durante una breve pausa.