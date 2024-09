Scacchi, torna il Torneo Internazionale “Città di Biella”

Mancano pochissimi giorni al via dell’appuntamento più importante dell’anno per lo Scacchi Club Valle Mosso: il Torneo Internazionale “Città di Biella” che si svolge dal 2010 alla fine di settembre e che ha visto giocare a Biella fino ad ora oltre 600 giocatori, suddivisi nelle dodici edizioni fino ad ora disputate per circa 1.500 presenze, tra cui giocatori di primissimo piano dello scacchismo italiano ed internazionale. Grazie al prezioso supporto del Comune di Biella, che ha anche concesso il proprio patrocinio dell’evento, l’edizione numero 13 si disputerà presso il Biella Forum, che quindi dopo – ad esempio – basket, pallavolo e tennistavolo, vedrà al proprio interno anche una gara di scacchi.

“Cogliamo l’occasione per ricordare come anche gli scacchi siano uno sport – spiegano gli organizzatori - La Federazione Scacchistica Italiane è associata al CONI come DSA e le Associazioni Sportive Dilettantistiche dei territori, come lo Scacchi Club Valle Mosso, sono registrate presso l’albo tenuto dal Sport & Salute. Ancorché non evidente la disputa di un torneo è un’esperienza che necessita, soprattutto ad un certo livello, di adeguata preparazione, non solo tecnica, in quanto lo sforzo mentale consuma una notevole quantità di energia”.

Il torneo si svolgerà sulla lunghezza di cinque incontri, a partire da venerdì 27 settembre alle 19.30, per proseguire sabato 28 settembre alle 9.30 ed alle 15.30 e finire domenica 29 settembre alle 9 ed alle 14.30. Al termine si svolgerà la premiazione. Per chi volesse curiosare, l’ingresso è libero.