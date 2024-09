(s)Confini, a Biella la mostra personale di Emmanuela Zavattaro

Riparte dal 28 settembre con “(s)Confini”, mostra personale dell’artista biellese Emmanuela Zavattaro, la programmazione di Spazio Cultura che ha appena archiviato la mostra “I Fratelli in cornice”, che ha coinvolto generazioni di studenti ed ex studenti. L’artista proporrà opere di forte impatto, ricche di colori materici, dove corpi in equilibrio esplorano le emozioni umane, attraverso l’interpretazione delle relazioni. Un progetto artistico di grande interesse che mette al centro il corpo umano e le sue infinite possibilità ed energie disegnando spazi nuovi in cui confrontarsi e tentare nuovi percorsi.

La mostra infatti sarà fruibile non solo attraverso la vista, ma anche attraverso un’esperienza diversa, un approccio multisensoriale, così da “respirare” le opere con più sensi. “Questa idea, nella quale le esperienze sensoriali di diversa natura costituiscono un elemento di comunicazione fondamentale, nasce un paio di anni fa, anche grazie alla mia esperienza professionale di educatrice. Il concetto è quello di percepire un’opera attraverso gli altri sensi senza utilizzare esclusivamente il canale visivo, affidandosi a udito, tatto e olfatto e chiedendo aiuto a chi quotidianamente sente il mondo in maniera differente dai normovedenti – spiega Emmanuela Zavattaro – Grazie ad A.GEN.D.A., Tessiture Sonore e T.M.C. Studios siamo riusciti a valorizzare e condividere le percezioni di alcuni ragazzi ipovedenti, che hanno lavorato per costruire e offrire un percorso multisensoriale su alcune delle opere in mostra”.

All’interno della mostra sarà dunque possibile vivere in prima persona un’esperienza multisensoriale che permetterà di percepire in modo integrale e non convenzionale l’opera principale Incontro, che verrà collocata nella sala conclusiva del percorso espositivo e sarà visibile e percepibile con i sensi diversi dalla vista solo ed esclusivamente nell’ambito di un’esperienza individuale o di coppia. “Dalla fotografia storica all’arte sperimentale sono sempre di più le opportunità che Spazio Cultura offre ai biellesi all’interno di una programmazione annuale ricca di offerte completamente gratuite – commenta il Presidente Michele Colombo – la sua collocazione centrale e la continua collaborazione con gli enti, le associazioni e gli artisti del territorio ne hanno ormai fatto un punto di riferimento importante e anche questa nuova mostra in programma sono certo saprà incontrare l’interesse del pubblico anche grazie alla possibilità di sperimentare una nuova suggestiva forma di fruizione”.

La mostra sarà visitabile fino al 27 ottobre. La presentazione della mostra sarà venerdì 27 settembre, alle 18, nella Sala Convegni Fondazione CRB (Via Gramsci 14/A – Biella). A seguire l'inaugurazione della mostra presso Spazio Cultura. Gli orari: lunedì-venerdì 10:30-12:30 | 16:00-17:30; sabato e domenica 16:00-19:00. Possibilità di visite guidate e incontri con le scuole.